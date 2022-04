И все пак: Даваме оръжие на Украйна, дори ни благодариха (ВИДЕО)

Кратък видеоклип с благодарности за помощта към редица държави пусна в туитър профила си украинското Министерство на външните работи. В списъка на споменатите държави е и България.

"Генерал Валерий Залужний: Искрено благодаря на партньорите ни за несекващата помощ в тези трудни времена", гласи текстът към клипа. Ген. Залужний е главнокомандващ на въоръжените сили на Украйна, отбелязва "24 часа".

"Получихме обяснение от Украйна, че благодарността в този клип е към държавите, предоставили помощ като оръжия", разясни министърът на пресконференция.

Япония не предоставя като помощ смъртоносни оръжия, защото има ограничение в конституцията си.

Официалната помощ от страна на България също е само бронежилетки и каски. А БСП заплаши с напускане на управляващата коалиция, ако дори и един патрон бъде изпратен на Украйна. В същото време българското оръжие е четвърто по обем на доставките за воюващата за свободата си Украйна, разкри преди ден публикация на "Ню Йорк Таймс". Това обаче става през търговски сделки с трети страни - американски и европейски правителства и компании.

