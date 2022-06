Кирил Петков определи като "историческо" решението на НС да отмени ветото за РСМ

Премиерът Кирил Петков направи първи коментар за днешното решение на Народното събрание да отмени ветото си върху начало на преговори за членство на Република Северна Македония в Европейския съюз. Като "историческо" определя премиерът решението на парламента.

"Днес българският парламент взе историческо решение, което дава зелена светлина на предложението за присъединяване на Северна Македония към ЕС. Интеграцията на Западните Балкани е от стратегически интерес за Европейския съюз”, подчертава министър-председателят в "Туитър".

снимка: стоп кадър, БНТ

🇧🇬 parliament took a historic decision today giving a green light to the 🇫🇷 proposal for the EU accession of North Macedonia 🇲🇰. The integration of the #WesternBalkans is the strategic interest of 🇪🇺.