Трагедия в Белгия! Кола се вряза в карнавал, жертвите са поне 4, над 20 са ранените

Автомобил се вряза тази сутрин с висока скорост в карнавална трупа, която се подготвяла за парад днес, 4 души са загинали при инцидента в Южна Белгия, над 20 други са ранени, от които 7 са в тежко състояние, предаде Ройтерс, позовавайки се на местни медии.

Шофьорът и пътниците в леката кола са задържани. Причината за инцидента край селището Стрепи-Бракение се изяснява.

РТЛ цитира Жак Гобер, кмет на съседния град Ла Лувиер, който посочи, че около 150 души се били събрали на място в подготовка за годишния фолклорен парад, когато изскочила колата, която „буквално се врязала в хората“.

Все още не е ясно дали става въпрос за атентат.

