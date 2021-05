Виктория с впечатляваща първа репетиция на сцената на Евровизия 2021

Send to Kindle

Първата репетиция на Виктория на сцената на Евровизия 2021 се проведе успешно вчера в Ротердам. Сценичното представяне на българската песен “Growing Up is Getting Old”впечатли не само журналистите, но и феновете на конкурса от цял свят.

Ексклузивен поглед зад кулисите на първата репетиция на Виктория: https://www.youtube.com/watch?v=bvkT3Rw3eEA Оценките за изпълнението в международните медии след репетицията затвърдиха позицията на България като един от големите фаворити на Евровизия 2021. Журналистите от Wiwibloggs, най-големият независим сайт посветен на конкурса, определиха изпълненото като “просто невероятно”, “силно емоционално и докосващо” и “претендент за победа”. Виктория ще участва във втория полуфинал на Евровизия на 20-и май с песента „Growing Up is Getting Old”, а зрителите в цяла Европа и българите в чужбина ще могат да я подкрепят.

Виктория изпълнява песента седнала на огромна скала, обградена от вода, а зад нея се вижда красиво нощно небе, което е изпълнено с ярки звезди. Над скалата се изсипва фина струя пясък, която символизира хода на времето. Виктория е взела на сцената нещо много важно и лично за нея - снимка от детството си със своя баща Петър, която също има ключова роля в сценографията. Виктория споделя за решението да вземе снимка от детството си на сцената: “Това е изненада за моя баща Петър.

Това е любимата ми наша снимка. Сигурна съм, че ще се развълнува много, когато види кадри от репетициите и нашата снимка на сцената. Последните месеци бяха много трудни за нас и се надявам, че ще го накарам да се гордее с мен на 20-и май.” Важен елемент в българското представяне е използването на пясък, който пада по време на изпълнението. Дан Шиптън, който е един от сценичните режисьори на България, споделя за концепцията: “Падащият пясък е универсален символ на отминаващото време. Има момент в изпълнението, в който Виктория се опитва да достигне пясъка и той изчезва. Това е повратната точка, когато тя осъзнава, че трябва да продължи и да стигне бъдещето си.” Марвин Дитман разказва за изпълнението на Виктория: “Да бъдеш уязвим на сцената е ключов елемент в това, което искаме да предадем на публиката с “Growing Up is Getting Old”.

Освен това показваме и силата, която Виктория може да понесе въпреки всичко”. Откъс от репетицията в официалния канал на Евровизия: https://www.youtube.com/watch?v=hLPAeu2gJhAБългарското участие в песенния конкурс Евровизия се реализира като публично- частно партньорство между БНТ и Ligna Group, с подкрепата на българската финтех компания iCard – генерален спонсор на Евровизия България, и с подкрепата на Министерство на туризма на Република България. Евровизия 2021 ще се проведе в Ротердам на 18-и, 20-и и 22-ри май. Зрителите в България могат да гледат шоуто пряко по БНТ 1 от 22:00 часа.