Феноменът „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - To the Hashira Training“ от 23 февруари само в кината

На 23 февруари един от най-големите феномени в света на мангата и анимето – Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba идва на голям екран у нас с киносъбитието Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - To the Hashira Training.

Създадена от Кояхару Готоге и издадена в 23 тома, мангата Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba е продадена в над 150 млн. копия, което я прави една от най-популярните и успешни поредици в света. Тя е оценена изключително високо и от критиката заради неоспоримите качества на визуалния си стил, екшън сцени, комплексна история и пълнокръвни герои, които оживяват в аниме поредица и филми, допринасящи към днешна дата Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba да е най-касовият медия франчайз на всички времена.

Историята в мангата Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba започва, когато Танджиро Камадо – момче, чието семейство е убито от краля на демоните, се присъединява към Корпуса на убийците на демони, за да превърне по-малката си сестра Незуко обратно в човек, след като тя е трансформирана в демон.

Киносъбитието Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - To the Hashira Training, което ще видим в родните кина от 23 февруари 2024 г., включва завършека на ожесточената битка между Танджиро и четвъртия по ранг демон от горната шестица Хантенгу и триумфа на Незуко над слънцето от Swordsmith Village Arc, както и началото на суровото обучение на Танджиро, проведено от най-силния Хашира – Гиомеи Химеджима, в подготовката за предстоящата финална битка срещу демонския крал Музан Кибуцуджи – епизод, който зрителите по света ще гледат за първи път.

Режисьор на Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – To the Hashira Training е Хауро Сотозаки, сценария е на Ufotable по магата на Кояхару Готоге. Филмът ще бъде представен в 140 държави, включително България, с оригинално японско аудио, субтитри и подобрена картина и звук за по-добро кинопреживяване.

Развихряме се с Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – To the Hashira Training в кината от 23 февруари.