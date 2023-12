Звездите, които ни напуснаха през 2023-а

И тази година светът се прости с някои от най-любимите си звезди. Ето и част от тези, които приключиха воя земен път.

Тина Търнър

"Кралицата на рокендрола" си отиде на 83-годишна възраст, след дълго боледуване в дома си в Швейцария. Тя страдаше от редица здравословни проблеми през последните години, включително рак, инсулт и бъбречна недостатъчност. Тя не криеше за проблемите, през които е преминала в живота си. Сред тях са скандалната връзка с първия й съпруг Айк, който системно я подлага на психически и физически побой, смъртта на доведения й син Рони. Историята на живота на Тина бе пресъздадена в биографичен филм от 1993 г., озаглавен "What's Love Got To Do With It", като в нейната роля влиза Анджела Басет.

Пако Рабан

Испанският дизайнер си отиде на 88-годишна възраст в Портсал, Франция. Смъртта му беше потвърдена и от фирмата, която контролира модната му къща и бизнес с парфюми. Рабан, чието истинско име е Франсиско Рабанеда Куерво, стартира модната си кариера, създавайки бижута за "Живанши", "Диор" и "Баленсиага." той се оттегли от активната работа преди 20 години.

Андре Броър

Актьорът, който стана известен с ролята си в хитовия сериал "Закон и ред", си отиде на 61-годишна възраст, след кратко боледуване. Носител е на две награди "Еми", като интересното в професионалната му биография, е, че голяма част от образите, в които се превъплъщава, са на полицейски служител.

Шейн Макгоън

Фронтменът на пънк групата "Погс" си отиде на 65-годишна възраст, след като известно време беше хоспитализиран в болница с диагноза енцефалит. За кончината му сподели съпругата му Мари Кларк, която често споделяше моменти от последните му житейски дни в социалните мрежи. Шейн беше диагностициран с необичайното и животозастрашаващо състояние, което причинява подуване на мозъка, през декември 2022 г.

Матю Пери

Актьорът, който се превърна в любимец на публиката с ролята си на Чандлър Бинг в хитовия сериал "Приятели", беше намерен удавен в джакузито в дома си. Той си отиде на 28 октомври, на 54-годишна възраст. След като резултатите от аутопсията бяха публично изнесени, стана ясно, че смъртта на Матю е била вследствие на употреба на кетамин, а удавянето му е бил вторичен фактор. Лекарят му е предписал терапия с кетамин, което е експериментално лечение, използвано при депресия и тревожност.

Бърт Йънг

"Най-добрият приятел на Роки" си отиде на 83-годишна възраст. Актьорът Бърт Йънг, който беше номиниран за "Оскар" за играта си редом до Силвестър Саталоун, си отде в началото на октомври, но не се посочва причината за смъртта му.

Ангъс Клауд

Актьорът, който стана известен с ролята си в сериала "Еуфория", почина на 25-годишна възраст, като мнозина изразиха предположението си, че той сам е посегнал на живота си, вследствие на депресия от смъртта ана баща си. Оказа се, че това не е вярно, като аутопсията му доказа, че смъртта му е настъпила вследствие на свръхдоза от различни наркотици. В кръвта му е била открита комбинация от фентанил, кокаин, метамфетамин и бензодиазепин.

Тони Бенет

Само две седмиц преди рождения си ден, на 96-годишна възраст, си отиде емблематичният изпълнител Тони Бенет, който се радваше на дългогодишна кариера, в която е пял с множество звезди - от Франк Синатра до Лейди Гага. Въпреки че подробности около смъртта му не се посочват, за никого не беше тайна, че той страда от Алцхаймер, болест, скоято беше диагностициран през 2016 г.

Райън О"Нийл

Американският актьор, който стана известен с ролите си във филмите на Стенли Кубрик "Любовна история" и "Хартиена луна", почина на 82-годишна възраст, съобщи синът му. Той заяви, че баща му е починал от естествена смърт, обграден от близките си. Той е баща на общо четири деца, като най-известната му връзка е с колежаката му Фара Фосет.

Сюзън Сомърс

Малко преди да навърши 77 години, звездата от хитовия сериал от 90-те години "Стъпка по стъпка" си отиде, след дългогодишна битка с онкологично заболяване. Сюзън Сомърс си отиде в дома си в Калифорния, лежейки до съпруга си, който решил в деня преди рождения й ден, да й поднесе подаръка си - собственоръчно написано писмо.

Пайпър Лори

Легендарната актриса, чийто емблематични роли във филми като хоръра "Кери" по Стивън Кинг, и сериала на Дейвид Линч "Туин Пийкс" я превърнаха в звезда, си отиде на достолепната възраст от 91 години. От екипа й стана ясно, че смъртта й е настъпила по естествени причини, и че всички са тъжни за това, че загубили човек с "отличен талант и чудесен човек." Заради таланта си Лори има триноминации за "Оскар"

Ричард Раундтри

Известен като първият чернокож екшън герой заради образа на частния детектив Шафт, си отиде на 81-годишна възраст. Мениджърът на Раундтри сподели, че той си е отишъл в дома си в Лос Анджелис, след като е бил диагностициран с рак на панкреаса. През 1993 г. той е получил диагнозата рак на гърдата, заради което си е направил двойна мастектомия. "Влиянието му върху киноиндустрията не може да бъде подценено", сподели мениджърът на актьора.

Майкъл Гамбън

Британецът спечели сърцата на феновете с множеството си театрални и кинороли, сред които е и емблематичния образ на Дъмбълдор, в поредицата "Хари Потър". Той си отиде на 82-годишна възраст, като за новината съобщиха съпругата му лейди Гамбън и сина му Фъргюс. През 2014 г. споделя, че вече изпитва затруднения да запомни репликите си, което истински го натъжавало.

Тото Кутуньо

Легендата на италианската естрада си отиде в края на август, месец след като навърши 80-годишна възраст. Новината дойде от мениджъра му Данило Манзуко. Той обясни, че след дълго боледуване, Кутуньо си е отишъл в блница в Милано, след като е бил хоспитализиран. През 2009 г. той разбира, че е болен от рак на простата, като през изминалите години до него са както семейството и най-близките му приятели, така и колегата му Албано Каризи.

Пол Рубенс

На 70-година възраст, след тайна битка с онкологично заболяване, си отиде актьорът, станал известен с образа на Пий-Уи Херман. Именно тази комедийна роля му донесе световна слава и го превърна в любимец на зрителите. През 1991 г. Пол е арестуван в киносалон по обвинение, че се е докосвал на публично място, което срива репутацията му. През 2002 г. в дома му нахлува полиция, търсеща детска порнография.

Шинейд О"Конър

След дългогодишна битка с психическо заболяване, музикалната звезда почина на 56-годишна възраст. Ирландската певица стана световна звезда през 1990 г. със сърцераздирателния си кавър на "Nothing Compares 2 U". Шинейд си отиде година, след като изгуби 17-годишния си син Шейн, която се самоуби. Именно туит, в който споделя мъката си от липсата му, е последното й публично изказване преди смъртта й.

Джейн Бъркин

Любимката на няколко поколения си отиде на 76-годишна възраст, като според информацията причината са били здравословни проблеми. В последния си път Бъркин беше изпратена от семейтвото и най-близките си приятели. Най-известният хит на Джейн Бъркин е "Je t'aime...moi non plus" със Серж Генсбур от 1969 г., с когото живеят заедно повече от 10 години и са родители на две дъщери.

Лиза Мари Пресли

В началото на годината, на 54-годишна възраст си отиде единствената дъщеря на Краля на рока. От последвалата аутопсия стана ясно, че причината за смъртта на Лиза Мари пресли е била чревна непроходимост, която се е случила вследствие на усложнение след бариатрична операция, на която Пресли се подложила преди няколко години. Смъртта на Лиза се случи три години, след като изгуби сина си Бенджамин.

Алън Аркин

Носителят на "Оскар" си отиде на 89-годишна възраст, в дома си в Калифорния. В общо изявление синовете му отдадоха почитта си към него, обяснявайки, че той в бил "уникално талантлива природна сила както като артист, така и като човек." Сред емблематичните му роли са тези във филма "Мис Слънчице", за която взима Оскар и в лентата на бен Афлек "Арго".

Трийт Уилямс

Звездата от хитовия мюзикъл от 1979 г. "Коса" загина след катастрофа с мотор, случила се в щата Върмонт. Докато взимал завой, Уилямс е бил засечен от насрещно пътуващ джип и сблъсъкът е довел до фаталния край. Трийт е номиниран за награда "Еми" през 1996 г. за играта си в "Смяна в "Късното шоу" и за три отличия "Златен глобус": през 1985 г. за "Трамвай на Желание", през 1982 г. за "Принцът на града" и през 1980 г. за "Коса".

Ракел Уелч

Определяната за един от вечните сексимволи, Ракел Уелч почина след кратко поледуване, на 82-годишна възраст. Новината потвърдиха нейният мениджър и семейството й. Тя придоби световна слава след участието си в лентите "Фантастично пътуване" и "Един милион години преди Христа". Уелч влиза в класацията на "100-те най-ослепителни жени в киното".

Джина Лолобриджида

Малко след нова гоина, на достолепните 95 години ни напусна една от иконите на италианското кино Джина Лолобриджида. Тя до последно беше активна в дейностите, които я интресуваха и дори на псоелдния си рожден ден заяви, че е твърдо реша да продължи с артпроектите си, сред които е фотографията.

Джулиян Сандс

И до днес няма конкретно обяснение и причина за смъртта на 65-годишния актьор, който изчезна по време на поход. Останките му бяха намерени през юни, след няколкомесечно издирване, което обаче беше затруднено, тъй като по това време Калифорния беше връхлетяна от смъртоносни бури, както и от заледявания и заплаха от лавини.

