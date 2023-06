Гръцкият секретар по туризма пред Novinite.bg: Люлката на западната цивилизация е прекрасна целогодишна дестинация

Как оценявате нивото на сътрудничество между България и Гърция в областта на туризма и какви мерки трябва да се предприемат за неговото засилване и развитие в бъдеще?

В рамките на 68-та сесия на Регионалния комитет за Европа на Световната организация по туризъм проведох много конструктивна среща с българския министър на туризма Илин Димитров, с когото проучихме начините за по-нататъшно укрепване на сътрудничеството между двете страни чрез целенасочени инициативи в областта на туризма.

Отбелязва се, че двете страни си сътрудничат в рамките на ЕС, както и на други международни организации. Особено внимание заслужават културните връзки между Гърция и България.

По време на срещата установихме значителни възможности за развитие на туризма между двете страни и потвърдихме намерението си да работим за по-нататъшно укрепване и задълбочаване на двустранните отношения в областта на туризма и за надграждане на институционалната рамка на сътрудничество.

По-специално бе поставен акцент върху тематични области като морския туризъм и круизите, както и върху филмовия и здравния туризъм.

Освен това и двамата се фокусирахме върху обмена на добри практики и практически познания в областта на зимния туризъм, здравния туризъм и туризма за добро психосоматично състояние.

Освен това беше обсъдено подписването на съвместен план за действие, който ще затвърди отличното сътрудничество между двете страни.

Във всеки случай, в контекста на дългосрочните добри отношения между Гърция и България, географската близост, културните и търговските връзки и след подписаната през 2020 г. Съвместна декларация между министрите на туризма на Република Гърция и Република България, възможността за създаване на съвместни програми - пакети за привличане на туристи от трети страни може да бъде разгледана по повод срещите, които ще се проведат в рамките на Осмото международно изложение в Атина през ноември. Това се отнася особено за пазарите на Европа и САЩ, които са приоритет за гръцкия туризъм и Гръцката национална туристическа организация (ГНТО), която поддържа външните си служби.

По-конкретно, може да бъде договорен съвместен подход с туроператорите, работещи на определени пазари, за създаване на пакети, които да включват и двете дестинации, ориентирани към тематични форми на туризъм, които са приоритет и за двете страни, като културен туризъм, морски туризъм, MICE туризъм и т.н., като същевременно тези пакети могат да бъдат включени в програмите за съвместна популяризация на двете страни.

Като се вземат предвид конкурентните оферти от дестинации в съседната страна с добро съотношение цена/качество, могат да се създадат конкурентни пакети със Северна Гърция до трети страни. Географската близост и възможността за полет до Тесалоники или София, последван от разходка с автомобил, създават привлекателна рамка с ползи и за двете страни.



В тази връзка е хубаво да се спомене програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България“ 2014 - 2020 г., която все още не е приключила, но обхваща 11 гръцки и български региона и има за цел, наред с други неща, да подобри туризма в граничния регион, съхранението, защитата, популяризирането и развитието на природното и културното наследство. По-специално, проектът „Разработване на цифрови приложения за използване на трансграничното природно и културно наследство в полза на развитието на туризма“ за изпълнение на Закона: "Innovative Instruments for the Preservation and Promotion of Cultural Heritage in the Cross-Border Area", с акроним "Tourism-e", се финансира от Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014 - 2020 г.“.

Този проект ще създаде хранилище за събиране и обработка на информация и услуги, свързани с туристически и култуρен интерес в граничната зона. Tourism-e ще създаде цифрови представяния на тези обекти, които ще бъдат достъпни чрез платформа, а обектите от интерес в граничния регион ще могат да бъдат основа за създаване на пакети за сътрудничество в областта на културния туризъм.

Освен това планинския масив Родопи и многобройните национални паркове и езера, Национален парк „Пирин“ в Южна България и Национален парк на „Езеро Керкини“ са райони с изключителна природна красота, където много дейности могат да бъдат комбинирани в туристически пакети в двете страни, като в идеалния случай включват региона на Централна Македония, региона на Източна Македония и Тракия от българска страна.

Национален парк „Пирин“, по-специално, е класифициран от ЮНЕСКО като природен обект на световното наследство, със забележителна флора и фауна, 45 вида бозайници, 11 вида влечуги и 159 вида птици.

В допълнение, като се използва съществуващата висококачествена инфраструктура, ски курортите в България и Македония (Гърция) могат да бъдат атракция в комбинирани пакети.

Особено ски курортите Фалакру и Лайлия се намират в непосредствена близост до гръцко-българската граница. Област Смолян и управляващото дружество на ски центъра в Пампорово започнаха да проучват възможностите за осъществяване на съвместни програми на 12-месечна основа, насочени главно към трети европейски страни, като се използват летищата в Кавала и Пловдив.

Също така интерес представлява и евентуалното създаване на туристически пакет, който би включвал Тесалоники и София като градски дестинации с междинни спирки, тъй като между тях няма въздушна връзка, а разстоянието по магистралата с автомобил е по-малко от четири часа.

Освен това, като се има предвид увеличаването на обема на търговията между Гърция и България, с перспективата за по-нататъшно укрепване на гръцко-българските бизнес отношения и засилване на потока от бизнес туристи между двете страни, насърчаването на конферентния туризъм, било то в рамките на бутикови конференции в момента, или в рамките на по-големи конференции, веднага щом условията го позволят, би могло да се превърне във важна предпоставка за привличане от други пазари.

И накрая, в контекста на круизните пътувания пристанището на Кавала може да бъде привлекателно за създаването на туристически пакети, които да включват и двете страни и по този начин да станат по-атрактивни за потенциалните посетители.

За българите Гърция е може би най-привлекателната и предпочитана дестинация през летния сезон. Каква според вас е причината за този интерес и как може да се запази той на фона на конкурентни дестинации като Турция, Кипър и Италия?

Както знаете, Гърция отново се утвърди в чужбина като безопасна дестинация, като много добре организирана страна, която уважава своите граждани, но също така уважава и туристите, както и бизнесмените.

Гостоприемството и приятелското отношение на жителите, усещането за сигурност, гастрономията и красотата на пейзажите са ключови измерения в туристическото преживяване, което предлага Гърция.

Има много причини, поради които трябва да посетите Гърция - от древните паметници до спиращите дъха пейзажи, от световноизвестната гастрономия до прочутия нощен живот.

Страната ни е дом на прекрасни археологически обекти и на културни паметници на ЮНЕСКО. Отделете време, за да видите зашеметяващия Акропол в Атина и неговия фантастичен музей, да посетите археологическото пространство на Делфи или музея на открито на остров Делос, красивите византийски паметници в Тесалоники, археологическите обекти Вергина и Филипи в Северна Гърция, митичния дворец Кносос на остров Крит или красивия средновековен стар град на остров Родос.

Също така Гърция разполага с много плажове, които могат да съблазнят всекиго. От пясъчни до чакълести брегове, уединени и тихи заливи - гръцките острови с тюркоазените си води са слънчев рай за много хора по света. С брегова линия от около 16 000 км, включваща континенталната част и около 6000 острова (от които само 227 са населени), Гърция е една от водещите световни дестинации за ветроходство. Облагодетелствана с топло време, четири различни архипелага и седем островни вериги, почивката с платноходка по гръцкото море е безопасна и лесна.

Въпреки, че страната е известна със своите острови и морско богатство, 80% от нейната суша е покрита с планински терен. Гърция е третата най-планинска страна в Европа след Норвегия и Албания. Всъщност има повече от 40 планински вериги, които предлагат невероятни природни пейзажи. По този начин любителите на планинския туризъм имат много възможности за избор на крайбрежни, както и на континентални маршрути. Единственият проблем, който ще имате, е да решите в кой район да отидете. Запознайте се с „магичните“ планини на Гърция: от връх Варнунтас до Грамос, от „гръбнака“ на Пиндос до уникалния Олимп на 12-те бога, от тучнозеления Пелион до „мъжкия“ Тайгет и оттам до сладката дивост на Астерусия в южната част на остров Крит.

Казано по друг начин, стръмни планини, екзотични, девствени плажове с кристално чиста вода, тучни зелени долини, красиви езера и гъсти гори - великолепието на природата в Гърция ще ви смае. Имате възможност да откриете различни начини на живот в една страна, чиято природна красота и разнообразие със сигурност ще ви изненадат положително заедно с голямото разнообразие от храни и напитки. Можете да откриете огромен асортимент от гръцки вина, местни напитки и световноизвестни ястия, островни специалитети или традиционни ястия от планинските села, пресни морски дарове и сезонни зеленчуци, приготвени с доза „здравословен“ гръцки зехтин. Вашето пътуване до Гърция със сигурност ще бъде истинско празненство за всичките ви сетива.

Освен това, независимо дали сте или ще останете млади духом, в Гърция можете да се забавлявате много. От острови като Скиатос, Миконос, Иос или Закинтос до космополитни градове като Атина или Тесалоники, страната рядко спи. Нейната красота обаче се крие и във факта, че в голяма част от нея ритъмът на ежедневието остава семпъл и автентичен. Ако търсите спокойни места за отдих и почивка, има безброй извънградски райони, където можете да презаредите батериите си далеч от тълпите.

Загорохория например е съблазнителна дестинация за почивка през цялата година. Ще откриете изключителната красота на региона, разхождайки се по дефилето Викос с гледка към внушителния връх Астракас и слушайки нежното ромолене на река Войдоматис. Дори да се намирате в по-романтичен или буколичен район като Дзумерка в Епир например, преживяването на типичен за този район фестивал е незабравимо преживяване, което ще направи почивката ви специална.

Последната важна причина да посетите Гърция са нейните достъпни, приятелски настроени и гостоприемни хора. В крайна сметка гръцкото гостоприемство е легендарно. Думата «φιλοξενία» от гръцки буквално се превежда като „приятел на непознат“ и се отнася до акта на посрещане и грижа за непознат в собствения ни дом. За древните гърци е било проява на добродетел да посрещат и да се грижат за непознати в дома си, тъй като са вярвали, че те са изпратени от боговете. Гостоприемството остава важна ценност за съвременните гърци, тъй като все още съществува - те с радост отварят домовете си и канят непознати, за да ги почерпят с храна и питие.

В крайна сметка непретенциозният чар и семплостта на страната, прочутите културни шедьоври от древността, гостоприемните хора, зашеметяващите плажове, живописните планински селища, фантастичното време, уникалните вкусове... са само част от хилядите причини да посетите Гърция, независимо дали пътувате в търсене на луксозни възможности или евтин престой. Люлката на западната цивилизация е прекрасна целогодишна дестинация. Посетете Гърция и се убедете сами, че „ще искате да останете завинаги“!

Освен красивите плажове и кристално чистото море, Гърция има и други забележителности, които да предложи на българските туристи. Културно-историческият ви туризъм е силно развит, както и СПА туризмът и на доброто психологическо състояние. Въпреки това може би малко българи посещават Гърция по такива поводи. Какво бихте споделили с нашите читатели за различните възможности за туризъм в Гърция?

Пандемията промени значително приоритетите и тенденциите в световния туризъм, като през 2023 г. туристите ще се насочат към устойчив и отговорен туризъм, който сега се фокусира върху екологосъобразни варианти, здравни и благодатни програми, като винаги се вземат предвид протоколите за безопасност и хигиена.

По-специално, разпространението на пандемията COVID-19 и нейното психосоциално въздействие върху населението допринесе за преосмисляне на приоритетите на туристите, които сега поставят на първо място здравето и безопасността, осъзнават по-добре въпросите на устойчивото развитие и възприемат новаторски подходи за защита на собственото си психично здраве, като се стремят да осигурят по-добро качество на живот и признават значението на благосъстоянието (well-being).

В Гърция обаче първият, който се занимава с концепцията и значението на благосъстоянието е Хипократ, който от 500 г. пр.н.е. се фокусира върху превенцията на болестите, твърдейки, че те са продукт на диетата, начина на живот и факторите на околната среда, наред с други неща.

Това, което е препоръчвал Хипократ, не е далеч от съвременната концепция за благосъстояние, която включва физическото, психологическото и социалното измерение, с помощта на услуги и програми за медитация, физически упражнения, спорт, здравословно хранене, отказ от тютюнопушене, контрол на стреса и т.н.

Освен с редки пейзажи и особени природни красоти, природата е дарила Гърция с извори със значителни лечебни предимства. Минералните бани са част от националното богатство на страната, а лечебните им свойства са известни още от древността.

Ходенето по термални извори се е появило още преди 2500 години в Егейско море.

Бащата на медицината Хипократ е изучавал и говорил за лечебните свойства на водата и може да се смята за основател на науката за лечението с вода. Сведения за животворната и лечебна роля на водата има и в митологията и в разказите на древните историци, от които научаваме, че Херкулес се е къпал в извора на Термопилите, за да възстанови силите си след всеки подвиг, Хеба, богинята на младостта, се е къпела в лечебните води на Патра, за да запази младостта си, а изворът на Хипатия е бил посветен на богинята Афродита.

Свидетелства за баните има в Омировите епоси, а като цяло в древногръцката епоха знаем, че те са били използвани с терапевтични цели. Асклепионът в Епидавър е бил основното светилище в името на почитта към водата и лечението с вода през периода преди Хипократ, докато в Асклепиона в Кос също е имало бани и фонтани за водолечение.

Традицията и практиката на лечебната медицина и термалните бани са наследени и развити от римляните и византийците (от които османците са се вдъхновили за своите хамами) и се съхраняват и до днес.

Както се вижда, Гърция има дълга традиция в областта на здравето и благосъстоянието. Понятието за медицина в Древна Елада, което е запазено в народната традиция, разглежда човека като неделимо „цяло“: душата, умът и тялото си взаимодействат, а здравето се разглежда като състояние на баланс и добра връзка между емоционалния свят и физическото състояние на индивида.

Гръцката медицинска традиция се позовава на умерени форми на лечение. Термалните бани, балансираното хранене, билковите процедури, хипнотерапията, релаксиращият масаж са някои от „тайните“, които са достигнали от дълбока древност до наши дни.

На територията на Гърция има повече от 800 термални извора с различни свойства и приложения. Съставът на водите варира и прави всеки извор уникален. Други води се смятат за идеални за пиене, като например тези от Аркадийските извори, които имат ясно изразено обезболяващо и терапевтично действие при стомашни разстройства. Други извори се смятат за отлични за дерматологични проблеми и хронични костни и мускулни заболявания, като например изворите в Едипсос в Евия, Лутраки в Пелопонес и Елефтерес в Кавала в Македония. Звената, работещи в термичните извори, предлагат цялостна мрежа от инфраструктура и непрекъснати медицински грижи от квалифициран персонал, който разглежда всеки случай индивидуално.

В същото време морската вода има уникални терапевтични свойства. Функциониращите в Гърция центрове за таласотерапия (морелечение), които обикновено са интегрирани в луксозни хотели, предлагат уникално преживяване на благосъстояние и релаксация.

Освен специалните процедури, на които човек може да се наслади в многобройните частни и обществени центрове за възстановяване, гръцката природа сама по себе си е терапевтична и действа ободряващо на хората. Характерно е, че „откриването“ на Гърция от пътешествениците в средата на XIX век е именно с цел подмладяване. Хора от цяла Европа са идвали в Гърция, за да се отдадат на лечебната сила на природата.

Гръцките планини с техния „разреден“ въздух и мек климат са били смятани за идеално място за укрепване на тялото, а крайбрежните райони са били предпочитани от хората, които са имали нужда от умствена стимулация. Средиземноморският климат с меките си зими и неустоимото слънце винаги е бил балансиращ фактор за човешкото тяло.

Гърция се популяризира като идеалното място за съчетаване на почивката с грижата за тялото. Сред красива природа, изпълнена с благоприятни сили, и с безопасността на специализирани звена, посветени на лечението и възстановяването на човека, посетителят веднага ще усети положителните резултати.

Дори в големите градски центрове има уникални места, където човек може да се наслади на релаксиращ масаж, съчетан с водолечение и процедури за лице. Тялото, което се чувства добре, разкрива цялата си красота и отвън. Това вярване, което прозира в гръцкото разбиране за поддържане на човешкото здраве, набира все по-голяма популярност в съзнанието на учените и туристите.

Важни източници са баните на Кайафас - великолепна и уникална екосистема в района на Илиас. Красотата на района е ненадмината, особено на езерото Каяфа, където се намират едноименните извори и термалните бани. Водата съдържа чудотворни лечебни свойства, тъй като помага за лечението на различни заболявания.

Едипсос е може би най-известният спа курорт в Гърция. Красивият малък град се намира в северната част на Евия. Честата фериботна връзка с Аркица във Фтиотида осигурява лесен достъп. Лесно е да се стигне до него и по магистрала, тъй като Евия е свързана с Атика чрез мост. Красивото курортно градче запазва носталгичен дух, тъй като го красят много неокласически сгради, струпвания на живописни чинари, традиционни кафенета и ресторанти.

Насладете се на термални бани в „райската градина“, в баните Позар. Уникално място, разположено в Северна Гърция, в подножието на планината Ворас (или Каймакчалан). С постоянна температура от 37°C басейнът с олимпийски размери е идеален за зимни и летни гмуркания, а по-авантюристично настроените предпочитат малките водопади и естествените езерца с пара до реката.

Това, което ще ви омагьоса, е естественият декор около изворите, който е просто впечатляващ! Буйна растителност, високи вековни дървета, стръмни склонове и величествени скали създават неповторима красота, която само природата би могла да извае. Модерният курортен град всяка година привлича голям брой посетители, които желаят да съчетаят почивката, релаксацията и тонизирането с терапевтичните свойства на минералните води.

В същото време страната ни е музей на открито, който предизвиква голям интерес. Всяка крачка ви доближава до част от историята: паметници на световното културно наследство, археологически музеи, художествени галерии - Гърция е изпълнена с културни изкушения. Богатото културно наследство е най-голямата зестра на нашата страна.

Атина - историческата столица на Европа, родното място на демокрацията, изкуствата, науката и философията на западната цивилизация, както и на най-значимите поети трагици, политици и философи на древността като Платон, Сократ, Перикъл, Еврипид, Софокъл и Есхил и е сред най-древните градове в света.

Нейната история обхваща период от около 3.400 години и е обитавана от края на късния палеолит (11 хилядолетие пр.н.е.). Голяма част от историческия център на града е превърнат в пешеходна улица с дължина 3 км, една от най-дългите в Европа. Тя води до най-важните археологически обекти („археологически парк“), реконструирайки - до голяма степен - древния пейзаж. Преминаването по нея пеша или с велосипед около Акропола е уникално преживяване, незабравимо пътешествие през историята.

Днес, под сянката на Партенона, модерният градски пейзаж на разрастващия се град отразява завладяващата му история, мултикултурния му съвременен облик, както и инфраструктурата и съоръженията на глобален град тип ”Б“ от мащаба на изследователската мрежа „Глобализация и изследване на мрежата на световни градове“ (Globalization and World Cities Research Network - GaWC).

Освен това Атина е един от най-важните икономически центрове в Югоизточна Европа, а нейното пристанище Пирея е най-голямото пътническо пристанище в Европа и третото по големина в света. Така че разполагате с много възможности, когато става въпрос за еднодневни екскурзии от града, като например такава до островите Агистри и Егина, или обиколка по залез слънце на нос Сунион и белия мраморен храм на Посейдон, или посещение на историческия град Нафплио. Там можете да разгледате цветните венециански къщи, да изкачите 999-те стъпала до замъка Паламиди, да опитате узо в една от известните дестилерии за узо и да посетите античния театър на Епидавър.

Освен това в Атина се намират 148 театрални сцени, повече от всеки друг град в света, включително Одеонът на Ирод Атикус, по-известен като Иродио, и Атинският фестивал, който се провежда от май до октомври всяка година. В допълнение към големия брой кина с много зали за прожекции, в Атина се провеждат и летни прожекции.

Градът разполага и с музикални зали, като атинската концерта зала „Мегарон“ и Културния център „Онасис“, които привличат артисти от световна класа. Също така Атинският планетариум, разположен на булевард „Андреас Сингру“ в Палео Фалиро, е един от най-големите и най-добре оборудвани дигитални планетариуми в света. Освен това си заслужава да посетите и да се насладите на културните събития в Културния център на фондация „Ставрос Ниархос“, в който се помещават Националната библиотека и Националната опера.

В Северна Гърция се намира един очарователен град - Тесалоники. Сред тълпите и по улиците ще прочетете историята му: Заливът Термайкос, Бялата кула, булевард „Никис“, площад „Аристотел“, улица „Митрополеос“, улица „Цимиски“, „Лададика“, пазар „Модиано“, „Бит Пазар“, Старият град.

В продължение на хиляди години този северен пристанищен град е бил място за срещи на хора от различни култури.

Запознайте се с множеството култури, които са съжителствали през вековете в град Тесалоники, и разгледайте комплекса Галериан (Галериано Сигротима, най-важният архитектурен паметник на Тесалоники), посетете Еврейския музей в елегантно запазена сграда от 1904 г. и къщата-музей на Кемал Ататюрк. Разходете се по калдъръмената улица „Лададика“ - прекрасен пример за преустройство на стари сгради, който си заслужава да се видят.

На плажа, по време на уникална разходка из емблематични сгради, ще откриете пристанищните складове, в които се помещават Музеят на фотоизкуството, Музеят на киното и Центърът за съвременно изкуство. Бялата кула, емблематичният паметник на Тесалоники, която се издига на брега на морето, помещава в себе си изложба за историята на града в мултимедийна среда.

Разходете се из най-автентичната стара част на Тесалоники - тесните улички на Стария град. Там ще се любувате на забележителностите му, които в тази част на града са предимно замъци и религиозни паметници: кулата Тригониу с невероятната си гледка и внушителния Ептапиргио (Йенти Куле), османските паметници, манастира Влатадон и различните византийски църкви.

Археологическият музей и Музеят на византийската култура също са чудесни места за посещение. Международният панаир в Тесалоники, Международният филмов фестивал и Димитрия привличат хиляди посетители всяка година и поставят Тесалоники в центъра на съвременната култура и изкуство.

Освен това, по всяко време на годината съвременното изкуство присъства навсякъде в Гърция. Чуждестранни и гръцки художници с международна изява и световна популярност представят творбите си в уникални, исторически, естетически ненадминати, мистифициращи пространства. Древни театри, специално проектирани пространства за представления във вътрешността на венециански замъци, индустриални пространства, които са били реновирани, стари складове, площади, пешеходни улици и традиционните села на Гърция. Всичко е превърнато в огромна плуралистична и предизвикателна обстановка, където ще имате възможност да се докоснете до съвременното гръцко изкуство.

На трибуните на древния театър в Епидавър можете да гледате запленени уникално представление. На белосаната тераса на църквата, до морето и прегърнати с луната, можете да послушате концерт на гръцката музика. По уличките на средновековния Кастели открийте Биеналето на Санторини със скулптури, картини и арт инсталации на художници от цял свят. В стария склад на пристанището в Тесалоники се възхитете на творбите на съвременни гръцки фотографи.

В Гърция, по островите и в градовете, художниците намират най-приветливия дом. Спектаклите на Атинския фестивал в древните театри на Епидавър и Иродио са сред най-добрите. Посетете Музея за съвременно изкуство в островите Родос или Андрос с периодични изложби на международно признати художници. Посетете Международния танцов фестивал в Каламата, Международния фолклорен фестивал в Лефкада, арт инсталациите на фондация DESTE на остров Хидра.