Педиатър със съвети за сезонните грипове и настинки при децата

Намираме се в периода, в който детето ни посещава детската градина в продължение на седмица, след което се разболява и стои две седмици у дома. В тези моменти изглежда, че никакви медикаменти не повлияват и се завъртаме в порочния кръг от постоянно боледуване и страх да не се случи отново, веднъж след като то е оздравяло.

От какво трябва да се притесняваме най-много в сезона на гриповете и настинките и как да предпазим децата си от постоянното боледуване? На тези въпроси и още ще ни отговори доктор Богданова.

Д-р Богданова е с интереси в областта на здравословното отглеждане на деца, профилактиката и своевременното откриване и лечение на заболяванията в детската възраст.

Има участие в 7th Congress of the European Academy of Pediatric Societies, Paris, 30th of October – 3rd November 2018.

Тя е майка на две деца. Има активен профил в Инстаграм, чрез който информира майките относно ключови теми в израстването и развитието на техните деца: bogdanova.md

Кои са основните заплахи, пред които се изправяме през есенно-зимния сезон?

Това са най-вече вирусите, които се предават по въздушно-капков път, особено в колективи обитаващи затворени помещение за дълги периоди от време през деня. Такива вируси за респираторно-синцитиалният вирус, този на грипа, както и други.

Грип, настинка или вирус - как да ги разпознаем и различим?

Грипът обикновено започва внезапно, рязко покачване на температурата до екстремни стойности, рязко залежаване, отказ от храна и симптоми от възпаление на горни дихателни пътища, като може да се наблюдава диария и/или повръщане.

Настинката обикновено се проявява с гърлобол, общото състояние е запазено или леко увредено. Температурата не е толкова висока.

Вируси от други групи, могат да се проявят с хрема, отпадналост, кашлица, но не толкова драматично като при грип.

Кои са най-разпространените видове грип?

Те са три: А - най-честият, В и С

За какви симптоми трябва да внимаваме при детето?

Трудно повлияваща се повишена телесна температура от антипиретици, затруднено, свиркащо или по-тежко дишане, отказ от храна, ако детето не е уринирало повече от 6-8 часа.

Цветът на секрета от носа от значение ли е?

Да! В началото винаги е бистър, след седмицата става бял или жълтеникав. Чак когато стане тъмнозелен, може да се мисли за бактериална колонизация.

Какви са първите стъпки, които трябва да предприемем при наличието на настинка/грип?

Добра промивка на носа, прием на вит.С, ограничаване на контактите с други хора.

Кога да се обърнем към нашия педиатър?

Ако след 3 дни от началото няма подобрение.

Препоръчват ли се имунизации против сезонен грип?

Да! Особено за рискови групи като деца с придружаващи заболявания или имунни дефицити, както и за по- възрастната част от населението.

Трябва ли да сваляме температура под 38 градуса? Защо?

Не. Под тази стойност, повишената телесна температура е полезна, защото по този начин организмът се бори срещу инфекциозния агент.

Кога температурата става опасна и е време да посетим лекар?

Когато не се понижава лесно, когато няма периоди без нормална телесна температура и когато след 3 дни, детето няма подобрение, е време да се посети лекар. Както и ако детето е под 3м.в. или с придружаващи заболявания.

Води ли високата температури до гърчове?

Не! Фебрилен гърч може да се прояви и при субфебрилна температура, защото причината за появата му е не стойността, а рязкото й покачване.

Работят ли т.нар. бабини лекове?

Човек трябва да опита. При някои случаи, да виждала съм, да работят. При други не.

Хрема при децата - допустима ли е употреба на ксилометазолин и колко продължителна трябва да бъде тя?

Не е допустимо, освен ако лекар не назначи конкретното лечение с оглед на ползите и рисковете.

Каква е превенцията срещу грипни заболявания и настинка?

По- малко пребиваване в затворени помещение с много хора, ограничение на контактите с потенциално заразни такива и често миене на ръцете. Добър хранителен прием и достатъчно течности. Добра двигателна активност. Приемът на рибено масло, вит. Д и С ще подкрепи имунитета.