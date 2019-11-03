Първи резултати от ЦИК

Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви резултатите от днешния балотаж в областните градове на страната. В някои от тях резултатите са окончателни, тъй като вече са били обработени 100% от протоколите от избирателните секции. В други отчитането им и изчисляването на гласовете все още продължава. Данните са валидни към 00:00 ч.

Благоевград: Атанас Камбитов – 40.00%, Румен Томов – 57.58%, Не подкрепям никого – 2.42%, при 73.24% обработени протоколи.

Варна: Иван Портних - 63.28%, Костадин Костадинов – 33.59%, Не подкрепям никого – 3.13%, при 22.30% обработени протоколи.

Видин: Огнян Ценков – 38.40%, Цветан Ценков – 59.39%, Не подкрепям никого – 2.21%, при 79.41% обработени протоколи.

Добрич: Йордан Йорданов – 66.57%, Надежда Петкова – 31.95%, Не подкрепям никого 1,49%, при 99.22% обработени протоколи.

Ловеч: Корнелия Маринова – 48.45%, Радина Банкова – 46.45%, Не подкрепям никого – 5.10%, при 100% обработени протоколи.

Пазарджик: Тодор Попов – 56.11%, Благо Солов – 41.05%, Не подкрепям никого – 2.84% при 100% обработени протоколи.

Перник: Вяра Церовска – 45.44%, Станислав Владимиров – 52.59%, Не подкрепям никого – 1.97%, при 57.29% обработени протоколи.

Плевен: Мирослав Петров – 44.35%, Георг Спартански – 53.60%, Не подкрепям никого – 2.05%, при 75.96% обработени протоколи.

Пловдив: Здравко Димитров – 55.62%, Славчо Атанасов – 40.08%, Не подкрепям никого – 4.30%, при 49.26% обработени протоколи.

Разград: Валентин Василев – 42.48%, Денчо Бояджиев – 54.32%, Не подкрепям никого – 3.20%, при 100% обработени протоколи.

Русе: Диана Иванова – 37.36%, Пенчо Милков – 59.80%, Не подкрепям никого – 2.84%, при 40.18% обработени протоколи.

Силистра: Юлиян Найденов – 52.12%, Момчил Неков – 45.63%, Не подкрепям никого – 2.25%, при 100% обработени протоколи.

Сливен: Стефан Радев – 64.04%, Кольо Милев – 33.43%, Не подкрепям никого – 2.52%, при 75.25% обработени протоколи.

Смолян: Николай Мелемов – 56.73%, Стефан Сабрутев – 40.52%, Не подкрепям никого – 2.75%, при 100% обработени протоколи.

София: Йорданка Фандъкова – 49.18%, Мая Манолова – 45.85%, Не подкрепям никого – 4.97%, при 23.18% обработени протоколи.

Търговище: Дарин Димитров – 62.67%, Хамди Илиязов – 35.99%, Не подкрепям никого – 1.34%, при 61.82% обработени протоколи.

Шумен: Любомир Христов – 48.57%, Венцислав Венков – 48.27%, Не подкрепям никого – 3.15%, при 100% обработени протоколи.

Ямбол: Валентин Ревански – 61.92%, Катя Георгиева – 35.27%, Не подкрепям никого – 2.81%, при 100% обработени протоколи.