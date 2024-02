Jenite.bg любовен лексикон: Лия от "Ергенът" и Майкъл

В най-любовния месец от годината се срещаме с няколко двойки, които ще ни разкажат тяхната история и ще издадат тайните си за успешна връзка.

Всички ние познаваме Лиа от романтичното риалити "Ергенът", а днес се срещаме с нея, за да ни разкаже за любовта си с половинката й Майкъл. Ето какво казаха те пред Jenite.bg:

От колко време сте заедно?

1 година.

Опиши партньора си с няколко думи?

Той: забавна, подкрепяща, любяща, секси

Тя: умен, мил, забавен, щедър

Бяхте ли приятели преди да се влюбите един в друг?

Не, веднага влязохме във връзка.

Къде се запознахте?

В тиндер.

Живеете ли заедно? От колко време?

Да, от първия месец.

Каква е вашата тайна за успешна връзка?

Много подкрепа, възможността да се забавлявате заедно, да правите шеги един с друг, да имате еднакви ценности за семейство, любов, пари.



1. Какво за вас е любовта?

Ще използвам нещо, което никога не съм вярвала: цитат от Библията. Годеникът ми е католик, аз не съм вярваща, но този цитат обяснява любовта и за двамата ни. За жалост превода на български звучи много различно и токсично, за това ви оставям английския. 1 Corinthians 13:4–8a (ESV) Love is patient and kind; love does not envy or boast; it is not arrogant or rude. It does not insist on its own way; it is not irritable or resentful; it does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love never ends.

2. Какво обичаш най-много в партньора ти?

Майк за мен: това, че мога да си признавам, когато греша, което е рядкост в хората и особено жените;

Аз за него: това, че ме снима по 4 часа без да мрънка, подкрепя всяко мое начинание по всякакъв начин

3. Какъв е вашият "език на любовта" - как изразявате и приемате любов?

(5-те езика на любовта: утвърдителни думи; прекарване на време заедно; получаване на подаръци; физическа близост; жестове на загриженост)

За мен: всичките 5 аз изисквам много и давам много, давам всички 5 също

За Майк: топ 3: жестове, време и физическа близост; за другите две не го интересува дали ще ги получава, но обича да ги дава

4. Какви са любимите ви общи занимания?

Пътуване, имаме общ бизнес, помагаме си един на друг с отделните ни бизнеси и фитнес. В момента нямаме време за почти никакви други хобита, които правим самостоятелно. Животът ни се върти горе-долу около тези занимания.

5. Какви планове имате за бъдещето и как работите заедно, за да ги постигнете?

До колко е важно да имате общи цели и мечти за изграждане на здрава връзка? Имаме еднакви цели за бъдещето. Знаем какви бизнеси искаме, в каква къща искаме да живеем, колко деца ще имаме. Това ни е съхранило в трудните моменти, когато се караме, защото знаем, че в дългосрочен план ще се разбираме и трябва просто да минем през малките неща.

6. Как се подкрепяте един друг в лично и професионално отношение?

Той ми помага с много снимки, избира подходящи места за контент, когато пътуваме, а аз пиша статии за него и му давам много време за работа, което му е нужно.

7. Как сте решили въпроса с домакинските задължения?

Аз се грижа за семейството и дома, той се грижи за финансите и мъжките неща. И двамата работим, но аз имам по-плаващ график.

8. Как поддържате привличането и страстта си един към друг?

Пътуваме, правим си срещи, разнообразяваме ежедневието.

9. Как се справяте с конфликтите и какви методи използвате за решаването им?

Разговори, даваме си време или каквото е нужно на другият.

10. Каква е ролята на взаимното доверие във вашата връзка и как го укрепвате? Ревнувате ли и как се справяте с ревността?

Имаме си доверие. Той не е ревнив изобщо, аз съм, но не драстично.

11. Колко е важно личното пространство във вашата връзка?

Нормално важно, не му отдаваме чак такова значение. Всеки си има неговото, споделяме си, когато имаме нужда от такова, но нямаме проблем да прекарваме много време заедно.

12. Как се стараете да поддържате секса вълнуващ?

С опитване на нови неща и с опознаване на нуждите един на друг.

13. Каква роля играе хуморът във вашата връзка?

Може би най-голяма. Във всички трудови моменти той не е спасявал. Той много обича да ме гъделичка и да се шегува с мен. Аз имам много саркастичен хумор и той го харесва.

14. Какво е най-дивото нещо, което сте опитали или искали да опитате заедно?

Цялото ни запознанство беше лудост. Годежа ни беше доста диво нещо. Очаквам да има още много изненади, а защо не и сватба във Вегас. Може да проследите всички тези събития в новия ми ютуб канал - It's Leah's World.