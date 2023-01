NaNa & The Gang за рок музиката и новите проекти

NaNa & The Gang е една от най-свежите рок банди в България. Групата е създадена през 2008 г., първоначално с името „5-о чувство“, от Илияна Йорданова – Nana, която е и собственик и управител на PR агенция ICreative. Nana & The Gang се появява по- късно и идва от детския прякор на Илияна, а the gang е намигване за бунтарски настроена музикантска шайка. От 2008 г. до днес Нана и нейната банда не спират с участията си на живо. Рок групата прави авторска музика на български език. NaNa & The Gang се отличава с положителен, позитивен и шарен имидж и за бандата е характерно постоянно общуване с публиката и забавно присъствие на сцената. Актуален състав на бандата: Илияна Йорданова (Nana) – вокал, Радослав Маринчев - китари, Мирослав Гайдарски - бас, Владислав Зидаров – барабани, Кирил Зафиров и Тодор Бакърджиев – брас секция.

Каква е историята зад името на групата Ви?

Нана е детският ми прякор. Като малка не съм могла да изричам „Илияна“ и съм се представяла накратко, по бебешки, като Нана. Идва оттам (смее се). The Gang е банда, но не просто банда, а тип гето банда, което е свързано с факта, че сме все пак ъндърграунд, в смисъла не толкова на стила, защото той не е толкова ъндърграунд, а на позицията на стил рок/пънк в България като цяло, който знаем, че не е масова мода. А и един вид сме гангстерски настроени, защото обичаме да чупим правилата и да си правим точно каквото си искаме, без да следваме модели.

Но, искам да отбележа, че ГЕНГ не обезличава момчетата, просто ако трябваше да изредим и техните имена, името на бандата щеше да стане много дълго, хаха.

Кога разбрахте, че искате да сте изпълнители?

Илияна:

Аз в детската градина. Бях постоянното присъствие с пеене на тържества и рецитали. После пях в хор "Бодра смяна" 11 години, по време на цялото си детство. Момчетата се занимават с музика също от деца.

Цитирам историите на момчетата:

Миро:

Аз сзапочнах да се занимавам с музика преди 22 години, когато бях 14-годишен. Карах си колело пред вкъщи и дойдоха 2-3 момчета с техните колелета. Казаха, че ще правят група и нямат басист. Аз им казах, че никога не съм свирил на бас, а те ми казаха: "Споко, то не е трудно."

Радо:

Занимавам се с музика от 16-годишен, всички в семейството са рокаджии и съответно станах и аз, един ден баща ми извади китара, която му бе подарена от съсед. Китарата беше седяла около 25 години без да бъде вадена от нейния калъф, но въпреки това за мен беше любов от пръв поглед. Надух главата на родителите ми да ми купят нова китара и така започна моето приключение в музиката.

Влади:

Станах "най-добрия" приятел на музикантите от 8 годишен. Започнах в училищната група в гр. Трявна и след като завърших бях поканен в Подуене блус бенд. Оттам завързах запознанства с много други музиканти и имах удоволствието да свиря с много от тях. В момента съм барабанист на Уикеда, Нана & ДЪ Генг и новата ми страст е да записвам дръм кавъри и барабани за други изпълнители, демек - сешън дръмър.

Как се насочихте към рок музиката?

Рокът означава бунт. Рокът означава собствено мнение и разчупване на правилата. Аз съм такава до мозъка на костите си и няма какво просто друго да пея освен рок :):) Същото важи и за момчетата. Директните открити хора, които няма какво да крият и които ценят живота в неговата яснота и простота, обичат рока. Това е :)

Има ли място за рок музика у нас?

Има много почитатели на рок музиката у нас. Вижда се при посещението на фестивали. Има и много млади, малки дори (14, 15-годишни) момичета и момчета, които харесват тази музика и я изпълняват. Дори рок бандите от последните 5-6 години са на невероятно музикално ниво.

Как се справяте с работата в група, имате ли разногласията?

Ако имахме разногласия, нямаше да сме банда. Ние сме единомишленици, които могат да се разбират дори без думи. Допълваме се, слушаме се, забавляваме се... Аз отдавна се научих да работя в екип, все пак ръководя фирма 12 години и знам, че човешкото мнение трябва да се уважава и че във всяка една реплика или идея има нещо, не бива да се пренебрегва или неглижира. Колкото по-равни се чувстват хората в един екип, толкова по-леко върви работата. А успехите в такъв релакс, спокойствие и осъзнаване, че си оценен, идват неминуемо.

Имате ли любима песен?

Всичките са ми любими, та те са ми/ни деца :) :)

Коя е най-трудната песен – за написване, за изпяване?

Няма такава песен. Тя трябва да идва от душата, а идва ли от там, тя просто се лее.

Коя песен Ви описва най-добре?

Във всяка една песен има частица от лично преживяване, блян, желание, бунт, несъгласие, вълнение... А лирическите герои са истински хора от реалния живот, но с псевдоними по Нанаенддъгенгсски казано. :)

Кога можем да очакваме ново парче от Вас?

Ооо, съвсем скоро. Вече има две нови идеи, които предстои да бъдат обрисувани с емоции и ноти.

Къде могат да ви слушат хората?

В Spotify, YouTube, на участия на живо :) Имаме и дискове, които можем да предоставим чрез контакт във фейсбук страницата ни https://www.facebook.com/NanaAndTheGang