Китай с първото си антивирусно хапче за борба с Covid

Китай одобри първия антивирусен медикамент против Covid, произведен в страната. Регулаторите одобриха лекарството, създадено от Genuine Biotech, което преди това е било използвано за лечение на ХИВ, предава Bloomberg.



Според изявление в понеделник Националната администрация за медицински продукти е дала одобрение на Azvudine – продукт на базирана в Хенан фармацевтична компания, за възрастни с нормални симптоми, като разрешението е само за спешна употреба.



Лекарството ще се конкурира с Paxlovid на Pfizer Inc., което беше одобрено в Китай през февруари малко преди страната да преживее най-тежкото избухване на пандемията. Добавянето на домашна терапия към съществуващия арсенал от ваксини в страната за борба с вируса може да помогне на Китай да премине към нормален живот и отвъд политиката Covid Zero.



Лян Уаниен, ръководител на експертната група на Националната здравна комисия, каза през април, че победата над вируса ще изисква ефективни ваксини, лечения и по-леки варианти, съобщи Bloomberg TV Bulgaria.



Получаването на разрешение за Azvudine идва преди да е взето решението за лекарството на Shanghai Junshi Biosciences Co., което беше представено през май. Компанията заяви, че нейното лекарство VV116 отговаря на първоначалните изисквания при фаза 3 на проучването, въпреки че не публикува подробни данни.