Диетолози разкриха тайната за по-бързо отслабване

Диетолозите посочиха полезни комбинации от продукти, които ви помагат да отслабнете по-бързо. Думите им са цитирани от Eat This, Not That! Според диетоложката Кайли Иванир, закуска в съчетание на фибри и протеин може да ви помогне да отслабнете. Фибрите и протеините намаляват нивото на хормона на глада и нормализират кръвната захар, така че усещането за ситост продължава по-дълго. „Балансирането на кръвната захар и поддържането на ниски нива на инсулин между храненията позволява на тялото да изгаря мазнини“, поясни тя.

За лека закуска диетоложката Джинан Бана препоръчва да съчетаете нарязан замразен банан с фъстъчено масло. Според нея бананът е богат на фибри, а фъстъченото масло на наситени мазнини и протеини. Друга закуска, която удължава усещането за ситост са пълнозърнести бисквити със сирене. Бана обаче отбеляза, че е по-добре да се ограничите до пет бисквити.

Създателките на 21-дневната програма за трансформация на тялото Лиси Лакатос и Тами Лакатос добавиха към списъка сладка, хрупкава ябълка с растителни протеини и богати на фибри шам фъстъци. Като еднократна консумация те предлагат по една ябълка в комбинация с около 30 шам фъстъка. Подходящи са и комбинациите на бадемово масло с пюре от замразени или пресни малини, крекери с авокадо и семена, черен шоколад с малини и боровинки с орехи.

Сестрите Лакатос измислиха проста рецепта за здравословна закуска: гръцко кисело мляко, смесено с горски плодове, канела и мента. „Повишете потенциала на гръцкото кисело мляко за изгаряне на мазнини, като добавите горски плодове към него, включително къпини, боровинки, малини и ягоди. Плодовете са с естествено ниско съдържание на захар и калории, но достатъчно сладки, за да намалят глада за храни с високо съдържание на захар“, обясниха те.

