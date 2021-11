Още операции чакат Сашка Васева, махат тумора на парчета

e aa oa a Caa a , oe a ce ao e. acea e oe a ae oo oa, aoo, ao aa e - o aea, oce eo ce oa eaa, a a a aae. ce e e eaa. oao e o-oe eaa e ce cea ooe a oc a eaa caa ".

oa coe e "a ec c a Caa acea co ae. eaa ee a ea ee. ecea a ooe e, e o e ooo e a oeao a ce aa, ao ce aaa a e eaa eaa, ao oe a ce acea oeee e ooa. e oe o a co a . Oce oa ce o a e ce oa ae, aa oe ae. o o e e o e, oo e oca ocaaa ocaaa o e c. Cea c ceca, oo a o oo eee a eaa.

"a oe caee oaa, oo a oca e oe e ce ooaa a oaa a oo. A a ce oe, oo e a ee a Caa, aoo acaa c eo c. Ca oo co e e o e eo ooaa. Caa caae, oao o aee ceoe c e, o ao ce aa o c a, e a c o o. ae o, e e oo aoae a acaa e oa, oo ecea o ece e eea ca a ooe a Caa.