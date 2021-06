Рядко срещано торнадо взе жертви в Чехия (ВИДЕО/СНИМКИ)

Рядко срещано торнадо удари вчера Югоизточна Чехия, като според спасителните служби е взело жертви и е нанесло сериозни материални щети, предадоха ДПА и ТАСС.



Близо 150 души може да са ранени, според първоначални данни на противопожарната служба.

BREAKING: Tornado causes major damage in the Czech Republic pic.twitter.com/TdSm87Z4gG — BNO News (@BNONews) June 24, 2021



"Мога да потвърдя, че има жертви, но засега не знаем точния им брой", каза пред журналисти говорителката на Обединената служба на спасителите и пожарникарите на Чехия Гедвига Кропачкова, цитирана от ТАСС.



В няколко села са откъснати покривите на къщите, прозорците са счупени, а няколко коли и автобуси са преобърнати.



Всички налични спасителни екипи са изпратени за борба с последиците от стихията, каза вътрешният министър Ян Хамачек. Спасителите отбелязват, че общо от торнадото са пострадали седем населени места в Южноморавска област, в близост до австрийската граница.

JUST IN - Rare tornado devastates a town in the Czech Republic.pic.twitter.com/6XQQ12e4zm — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) June 24, 2021



По-късно бе съобщено, че провинция Долна Австрия е изпратила спасители, медици и санитарни хеликоптери за оказване на помощ на пострадалите от торнадото.

По думите на Кропачкова на чешките специалисти помагат и техни колеги от Словакия.



Към момента няма данни за пострадали български граждани след тежката буря с торнадо, разразила се в югоизточните райони на Чешката република, съобщиха от МВнР.