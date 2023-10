Българин е сред 15-те изключителни артисти номинирани за наградите Music Moves Europe 2024

На 26 октомври, на фестивала BIME в Билбао дългоочакваните награди Music Moves Europe 2024, разкриха петнадесетте забележителни артисти, които са номинирани за тазгодишните отличия.

Тези изключителни таланти, изгряващи от европейския музикален небосклон, са абсолютно готови да заемат централно място на сцената и да завладеят публиката по целия свят.

Music Moves Europe 2024 с гордост представят номинациите на Bulgarian Cartrader (България), Fran Vasilić (Хърватия), Giift (Дания), Pearly Drops (Финландия), Zaho de Sagazan (Франция), CLOCK CLOCK (Германия), Arny Margret (Исландия), yunè pinku (Ирландия), Tramhaus (Холандия), Ash Olsen (Норвегия), Berry Galazka (Полша), Ana Lua Caiano (Португалия), freekind. (Словения), Ralphie Choo (Испания), waterbaby (Швеция).

Наградите Music Moves Europe Awards (MME Awards) са призът на Европейския съюз, с който се отличават новоизгряващите изпълнители, които представят европейското музикално звучене на днешния и утрешния ден. Наградите MME имат за цел да ускорят международната кариера на новопоявилите се европейски изпълнители.

Сред бившите носители на престижните награди са: Stromae, Alyona Alyona, Rosalia, The Haunted Youth, Dua Lipa, Sans Soucis, Hozier, Meskerem Mees и Christine and the Queens.

Музикалните фенове в цяла Европа, ще имат възможност да гласуват в уебсайта на Music Moves Europe Awards: www.mmeawards.eu, за да изберат носителя на наградата MME Public Choice Award 2024. Миналогодишната награда на публиката получи Jerry Heil от Украйна, който ще стане член на журито на Music Moves Europe Awards за 2024 г.

"Като член на журито ще търся тези, които пеят от сърце" – споделя Jerry Heil.

Петима изпълнители ще бъдат избрани за победители от международното жури, а един от тях ще бъде избран за Голямата награда. Всеки победител ще получи 10 000 евро, а носителят на Голямата награда на журито, ще получи и допълнителен ваучер за турне на стойност 5 000 евро. Победителят в категорията MME Choice Award 2024 ще получи 5 000 евро.

Церемонията по връчването на наградите Music Moves Europe, на която ще бъдат обявени победителите, ще се състои на 18 януари 2024 г., четвъртък, на Eurosonic Noorderslag в Грьонинген, Нидерландия.

Всички петнадесет номинирани са поканени да свирят на ESNS, както и да се включат в обучителната програма на MME с най-добрите практики в музикалната индустрия, организирана от ESNS и партньорите на наградите MME: Liveurope, Yourope, Live DMA, IMPALA, Digital Music Europe, ICMP- CIEM, International Music Managers Forum (IMMF) и European Music Exporters Exchange (EMEE).

Наградите Music Moves Europe Awards са ключов елемент от усилията на Европейския съюз за подкрепа и популяризиране на европейския музикален сектор. Тя има за цел да даде възможност на изгряващите артисти и професионалистите в бранша, като същевременно насърчава единната и разнообразна европейска музикална сцена.

Снимки на номинираните артисти и видео номинациите може да намерите тук.