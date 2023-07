The Chemical Brothers с нов албум, ново видео и зрелищно лятно шоу в София

Пионерите на електронната музика The Chemical Brothers обявиха още подробности за излизането на предстоящия си десети студиен албум. Той събира най-новото от тях под заглавието „For That Beautiful Feeling” и ще бъде достъпен за феновете от 8 септември 2023 г. Наред с това групата пусна впечатляващо видео към парчето „Live Again”, издържано в традиционния за тях неподражаем визуален стил. Това лято една от най-емблематичните биг бийт банди, удостоена с 14 номинации и 6 спечелени награди „Грами“, се включва в редица големи фестивали като Rock en Seine, Wilderness Festival, Fest Festival и други, а за радост на всички меломани ще можем да се насладим на разтърсващото им зареждащо шоу и у нас – на 31.08 в зала Арена София, като част от BREEZE SOFIA 2023.

Английското дуо Том Роуландс и Ед Саймънс продължава да твори със същата наелектризираща енергия, която се излъчва и от тяхната музика. Неслучайно The Chemical Brothers продължават да са сред най-обичаните майстори на електронната сцена 28 години след издаването на първия им албум, а музикалното и визуално пътешествие, което предлагат на публиката, се превръща в незабравимо изживяване за всички сетива.

Предстоящата нова колекция от 11 песни включва вече издадените сингли „No Reason”, „The Darkness That You Fear” и „Live Again”, чийто видеоклип беше представен преди броени дни. Той е дело на режисьорите Dom & Nic и е десетата съвместна колаборация на визуалните артисти с бандата, като сред най-култовите се нареждат „Hey Boy Hey Girl“, „Block Rocking Beats” „Wide Open“ и „Believe”. Двамата британски режисьори имат зад гърба си множество реклами и видеоклипове за звездни имена като Faithless, Oasis, The Smashing Pumpkins, David Bowie, Robbie Williams и още.

Не по-малко влияние върху отличаващото се визуално представяне на The Chemical Brothers има още един изключително атрактивен творчески екип с утвърден стил – Smith & Lyall, които стоят зад видеото на „No Reason”, което излезе през март тази година. Именно те са и творците, които работят с The Chemical Brothers повече от две десетилетия и допринасят актуалното им шоу на живо да е още по-зрелищно – истинско пътешествие из музиката им, която самите Том и Ед определят като „ярко цветна, уверена и дълбоко психеделична; невъзможна красота, изваяна от звук и хаос и безкраен флуиден ритъм.“ – тя довежда до състояние, което дуото успява да предизвика както никой друг на съвременната музикална сцена.

За клипа към „Live Again” Dom & Nic използват технологията на Arri XR по нов начин, за да постигнат резултат, който не би бил възможен с традиционните филмови техники. Те създават виртуални CGI светове и използват дълги непрекъснати кадри без монтаж, а самото видео можете да видите тук:

През есента се очаква да излезе и ретроспективната книга за The Chemical Brothers „Paused in Cosmic Reflection”, съставена от нови интервюта с групата, както и с много техни приятели и сътрудници, сред които Ноел Галахър, Бет Ортън, Мишел Гондри, Beck и други. Програмата на бандата включва и поредица концерти в Англия, Шотландия, Ирландия, Италия и Мексико.

Зашеметяващата лятна вечер с The Chemical Brothers LIVE, включваща култовите им хитове като „Galvanize“, „Hey Boy Hey Girl”, парчета от новия албум, 3D светлинно шоу и спиращи дъха светлинни ефекти, предстои в зала Арена София (бивша Армеец) на 31.08, като част от Breeze Sofia 2023. Капацитетът на залата ще бъде ограничен и само 8 000 души ще имат възможност да се насладят на продукцията.

Организатори са BPM Events

Очаквайте още вълнуващи новини за Breeze Sofia 2023 и следете събитието тук: https://www.facebook.com/events/1616826368826310