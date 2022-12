Съратник на Ружа Игнатова призна в САЩ: OneCoin е измама от самото начало

Един от основателите на схемата OneCoin и близък съратник на нейния лидер Ружа Игнатова призна днес пред прокуратурата в САЩ вината си по три обвинения за финансови престъпления, според които от самото начало това е било замислено и реализирано като измама за милиарди долари.

Карл Себастиан Грийнууд, гражданин на Швеция и Великобритания, е обвинен в "заговор за финансова измама", "финансова измама" и "заговор за пране на пари". За всяко от тези престъпления максималната присъда е 20 години затвор. Определянето на наказанието е насрочено за 5 април 2023 г.

В съобщението от съда в Ню Йорк се казва, че приблизително между 2014 г. и януари 2018 г. той и "известни и неизвестни" лица съзнателно са заговорничели и са се договорили - заедно, както и помежду си - да извършат изброените престъпления. Сред тези лица е и Ружа Игнатова, един от десетте най-издирвани от Федералното бюро за разследване на САЩ престъпници по света, наричана още "Криптокралицата".

Грийнууд, който е на 45 години, бе задържан през 2018 г. в Тайланд и екстрадиран в САЩ, където до днес е в ареста.

Американският прокурор Деймиън Уилямс, най-високопоставеният в Южния район на Ню Йорк, каза: "Като основател и лидер на OneCoin, Карл Себастиан Грийнууд ръководи една от най-големите международни схеми за измами, извършвани някога. Грийнууд и неговите съратници в заговора, включително беглецът Ружа Игнатова, измамиха нищо неподозиращите жертви с милиарди долари, твърдейки, че OneCoin ще бъде "убиецът на биткойни". Всъщност OneCoins бяха напълно безполезни. Лъжите на Гринууд са създадени с една цел, да накарат обикновените хора по целия свят да се разделят с трудно спечелените си пари - истински пари - и да напълни собствените си джобове със стотици милиони долари."

Грийнууд е печелел приблизително 20 милиона евро на месец в ролята си на най-добрия дистрибутор на OneCoin чрез т.нар. мултилевъл маркетинг (MLM).

Призналият вината си основава базираната в София компания, която всъщност е била "пирамидална схема за измама", която според собствени документи на OneCoin е генерирала само за две години (между края на 2014 г. и края на 2016 г.) продажби за €4.037 млрд. и "печалби от €2.735 млрд., се казва в съобщението.

Като свидетелства, че Игнатова и Грийнууд са били напълно наясно с измамния характер на замисленото от тях, от прокуратурата посочват:

в кореспонденция помежду си още през лятото на 2014 г. те наричат OneCoin, измислената криптовалута, "trashy coin" ("боклук").

на 11 юни 2014 г. тя му пише: "Може да не е [нещо] наистина чисто или върху което обикновено работя или дори мога да се гордея с (освен с теб насаме, когато правим парите) - но . . . Особено добра съм в тези много гранични случаи [sic], където нещата стават сиви - и ти, като вълшебна машина за продажби - и аз, като човек, който наистина може да работи с числа, законно и да те подкрепя по добър и професионален начин - наистина бихме могли да го направим нещо голямо - нещо като като MLM среща кучката от Wall Street ;-)"

на 9 август 2014 г. тя описва в имейл до него как си представя "стратегията за излизане" от схемата, като на първо място посочва: "Вземате парите и бягайте и обвинявайте някой друг за това..."

на 11 септември 2016 г. в разговор с Константин Игнатов Грийнууд казва за инвеститорите в OneCoin "Тези хора са идиоти", на което братът на Ружа отвръща "както ми казахте, мрежата няма да работи с интелигентни хора ; )".



Още през 2014-2015 г. Грийнууд, Игнатова и други представители на OneCoin са казвали в разговори помежду си за елементи на измамата като:

никога не е имало блокчейн верига зад проекта

OneCoin никога не е била "копана" с помощта на сървъри за копаене, поддържани и управлявани от компанията, всъщност OneCoin никога не са били добивани с помощта на компютърни ресурси; "Ние всъщност не копаем, а говорим глупости на хората", казва Игнатова

стойността на OneCoin не се основава на търсенето и предлагането на пазара, а се задава "ръчно и така се контролира търгуваният обем"

манипулирали са обмена "като симулираме известна волатилност и ценообразуване в рамките на деня" (писмо от 21 март 2015 г.)

"Цели. 6: Търговия с монети, стабилна борса, винаги затваряне на висока цена в края на отворения ден с висока цена, изграждане на доверие - по-добра манипулация, така че да са щастливи." (писмо от 1 август 2015 г.)

така в очите на инвеститорите предполагаемата стойност на OneCoin никога не е намалявала стойността си и нараства стабилно от €0.50 до приблизително €29,95 за койн.



В съобщението изрично се уточнява, че под OneCoin се имат предвид "няколко корпоративни образувания и имена, включително OneCoin Ltd., OnePayments Ltd., OneNetwork Services Ltd., OneAcademy и OneLife.



За Грийнууд и съзаклятниците и съучастниците му се посочва, че са знаели при трансфера на средства, че го правят така, че "да прикрият и маскират естеството, мястото, източника, собствеността и контрола над незаконна дейност".

Прокураурата заявява, че с признаването на вината той трябва да възстанови всичките средства и имущество, които са известни или посочени от него, но също така и че САЩ ще опитат да си върнат и такива, които не са известни, прехвърлени са или са продадени на трета страна, намират се извън юрисдикцията на федералния съд в Ню Йорк и др.

Източник: Дневник