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Бургас: +8 / +11
Пловдив: +4 / +10
Варна: +7 / +11
Сандански: +8 / +10
Русе: +6 / +9
Добрич: +6 / +10
Видин: +5 / +7
Плевен: +6 / +8
Велико Търново: +6 / +10
Смолян: +3 / +8
Кюстендил: +6 / +11
Стара Загора: +6 / +9

На живо: Заседанието на Народното събрание

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