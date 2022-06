Великобритания ще обучава украински военни

Британският премиер Борис Джонсън обяви от Киев програма за обучение на украинските сили, която според него може да "промени уравнението" на войната. Джонсън направи изненадващо посещение в Киев в петък и се срещна с украинския президент Володимир Зеленски, предава Би Би Си. Това е второто посещение на Джонсън в Украйна, след като Русия нахлу в страната през февруари.

Говорейки за програмата за обучение на украинските войски, британският премиер каза, че тя ще на Обединеното кралство, заявявайки, че тя ще впрегне "най-мощната сила - украинската решимост за победа". "Два месеца след последното ми посещение украинската твърдост, решителност и устойчивост са по-силни от всякога и знам, че непоколебимата решимост дълго ще надживее напразните амбиции на президента Путин", каза той.

От "Даунинг стрийт" обявиха, че тренировъчна програма ще има потенциал да обучава до 10 000 украински войници на всеки 120 дни и ще им позволи да "ускорят разгръщането си, да възстановят силите си и да увеличат съпротивата си".

Войниците ще получат "умения за спечелване на битки за предната линия, както и основно медицинско обучение, киберсигурност и тактики за противодействие на експлозивите".

Международни партньори също ще бъдат поканени да бъдат домакини на програмата, добавят от правителството на Великобритания.

Ако предложението бъде прието от Зеленски, ще има дискусии за размера на тренировъчната операция, която се очаква да се проведе извън Украйна.

От 2015 г. до руската инвазия в Украйна през февруари Обединеното кралство е обучило повече от 22 000 украински военни в рамките на операция "Орбитал".

Зеленски и Джонсън са обсъдили и как Лондон може да "изиграе основна роля в прекратяването на блокадата на зърното".

Пътуването на Джонсън идва след посещения в Украйна на европейски лидери, сред които френският президент Еманюел Макрон и германският канцлер Олаф Шолц. След пътуването им Европейската комисия подкрепи кандидатурата на Украйна да получи статут на кандидат за присъединяване към ЕС, което я приближи с една крачка към присъединяването към блока.

САЩ спряха да продават на Украйна ударни дронове MQ-1C Grey Eagle

В Пентагона са възникнали възражения срещу продажбата на този модел дронове след голяма проверка в Пентагона, съобщи Ройтерс. Във Вашингтон се притесняват, че сложното оборудване може да попадне в руски ръце и да създаде заплаха за сигурността на САЩ. Пентагонът разглежда нови варианти за решаване на проблема, но това ще коства месеци.

Източник: "Сега"

Снимка: Туитър/Борис Джонсън

