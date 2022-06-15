ЦСКА, Левски и Ботев Пд днес ще научат с кого ще играят на старта в Европа

Днес ще се тегли жребият за втория предварителен кръг в турнира Лига на конференциите. Така българските - ЦСКА, Левски и Ботев (Пловдив) ще научат своите съперници.

Жребият в Нион стартира в 14:00 часа.

ЦСКА е поставен в Група Б, а евентуални съперници на "червените" могат да бъдат следните тимове: Динамо Минск(Беларус)/Дечич(Черна гора), Арис Лимасол (Кипър), Сабуртало(Грузия)/Партизани(Албания), Македония ГП Скопие (Северна Македония), Велез (Босна и Херцеговина).

За Левски възможностите са: ПАОК (Гърция), Риека (Хърватия), Витория Гимараеш (Португалия), Чукарички (Сърбия) и победителят от Лачи (Албания) и Искра Даниловград (Черна Гора).

Докато Ботев (Пловдив) ще играе срещу един измежду АПОЕЛ Никозия (Кипър), Истанбул Башакшехир (Турция), Фехервар (Унгария), Арис Солун (Гърия), Раднички (Сърбия).