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ЦСКА, Левски и Ботев Пд днес ще научат с кого ще играят на старта в Европа

15 юни 2022, сряда / 11:45; Коментари: 0
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ЦСКА, Левски и Ботев Пд днес ще научат с кого ще играят на старта в Европа

Днес ще се тегли жребият за втория предварителен кръг в турнира Лига на конференциите. Така българските - ЦСКА, Левски и Ботев (Пловдив) ще научат своите съперници.

Жребият в Нион стартира в 14:00 часа. 

ЦСКА е поставен в Група Б, а евентуални съперници на "червените" могат да бъдат следните тимове: Динамо Минск(Беларус)/Дечич(Черна гора), Арис Лимасол (Кипър), Сабуртало(Грузия)/Партизани(Албания), Македония ГП Скопие (Северна Македония), Велез (Босна и Херцеговина).

За Левски възможностите са: ПАОК (Гърция), Риека (Хърватия), Витория Гимараеш (Португалия), Чукарички (Сърбия) и победителят от Лачи (Албания) и Искра Даниловград (Черна Гора).

Докато Ботев (Пловдив) ще играе срещу един измежду АПОЕЛ Никозия (Кипър), Истанбул Башакшехир (Турция), Фехервар (Унгария), Арис Солун (Гърия), Раднички (Сърбия).

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Тагове:
жребий, Лига на конференциите
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