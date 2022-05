Бил Гейтс: Не, не печеля пари от ваксините срещу Ковид

Send to Kindle

"Странно е, че все още се намират хора, които твърдят, че ваксините са вредни или имат друга цел освен да предпазят човечеството от коварни болести", казва Бил Гейтс в интервю за „Гардиън“, предава "Площад Славейков".

Филантропът и един от основателите на „Майкрософт“ в момента е на европейско турне, за да промотира най-новата си книга „How to Prevent the Next Pandemic“ (Как да предотвратим следващата пандемия), наблюденията му преди и по време на Ковид-19 пандемията покрай работата му за фондация „Бил и Мелинда Гейтс“.

В интервюто за „Гардиън“, съставено почти изцяло от въпроси на читатели на изданието, Гейтс отговаря на наболели въпроси и уверява, че не печели от ваксините. Работата му по осигуряването на анти-Ковид препарат за по-бедните страни, както и средствата, дарени за разработката на ваксината по време на пандемията, изглежда не успя да впечатли мнозина, включително и у нас. Появиха се дори теории, че ваксината – независимо на коя компания – води до множество странични ефекти, а в най-налудничавите предположения се твърдеше, че съдържа чип, който ще предава директно на Бил Гейтс информация за човека, на когото е поставен.

Тревогите им са частично обясними, отбелязва изданието – Гейтс няма медицинско или научно образование, но въпреки това е наясно къде са пробойните на човечеството, когато става дума за пандемии. Още през 2015 г., по време на разпространението на ебола, бизнесменът пише статия за „New England Journal of Medicine“ за зле подготвените световни лидери в случай на световна пандемия. На същата статия се базира лекцията му в платформата „ТЕД“, която предвижда появата на вирус, предаван по въздушно-капков път, който ще доведе до смъртта на 30 млн. души и ще предизвика 10 трилиона долара икономически щети. Лекцията днес е гледана от над 43 млн. души, но „95% от тях след Ковид-19“, уточнява с лека досада Гейтс. Междувременно, предвижданото от него опустошение се приближава до реалните данни, оповестени от СЗО – пандемията от последните две години е довела до смъртта на близо 25 млн. души и е оставила дупка в световната икономика с размерите на 14 трилиона долара.

Основната идея в „Как да предотвратим следващата пандемия“ е създаването на нова организация за отговор на световни епидемии и мобилизация, наречена GERM (игра на думи, абревиатурата означава „микроб, бацил“). Новият орган ще бъде под контрола на СЗО и ще се финансира щедро от държавните бюджети на по-богатите страни. В нея водещи учени от света ще следят за потенциални нови епидемии и ще се борят да ги ограничат преди да са се превърнали в световни пандемии. За да функционира по предназначение, GERM ще се нуждае от около 3 хил. души и 1 млрд. долара годишно:

„Трябва да харчим милиарди, за да спасим трилиони“, смята Гейтс.

Разбира се, един от въпросите засяга хилядите обвинения срещу Бил Гейтс, че с ваксините търси лична изгода, бързо забогатяване и увеличаване на световното си влияние. Гейтс не отговаря директно, но изброява ползите от ефекта на ваксините срещу ротавирус, пневмония, хепатит Ц и ХИВ и допълва:

„Ваксините са едно чудо и за мен е непонятно как някой може да твърди обратното. Похарчил съм десетки милиони за ваксини, и не, не правя пари от тях. Нямам идея защо някой би твърдял нещо подобно. Парите си правя от софтуер.“

В отговор на друг въпрос говори за дезинформацията и пагубното влияние, което тя изигра по време на пандемията.

„Без съмнение слуховете и дезинформацията влияят на публичното здраве. Те имаха трагични последици по време на пандемията, това сме забелязвали и в други сфери на работата на фондацията ни – отбелязва Гейтс. – Знаем например за слуховете, които доведоха до отказ на някои семейства да ваксинират децата си срещу полиомиелит. Точната информация – от здравни работници, традиционните лидери и други фигури с високо обществено доверие – може да промени картината. Всеки от нас може да изиграе своята роля като провери информация, която намира онлайн, в достоверни източници, преди да я сподели със семейство и приятели.“

Освен с финансирането на разработки за ваксини, Гейтс се занимава е с друга тема, върху която размишлява от години – климатичната криза. Десетки екоактивисти са на мнение, че двете явления – кризата в климата и световната пандемия, са обвързани и Ковид-19 е само симптом. Темите на деня обаче често изместват вниманието на световните лидери от климатичните промени, както се случва и с войната в Украйна в момента, смята Гейтс:

„Разбира се, че трябва да отделим средства в помощ на Украйна. Но бюджетите на европейските страни вече бяха разтегнати до крайност в резултат от пандемията. Тя се случи още преди да осигурим финансирането за борбата срещу климатичните промени. А след това дойде Украйна, което несъмнено ще накара държавите да харчат повече за отбрана, бежанци, електричество, хранителни стоки… Световните здравни инициативи – като „Global Fund“ срещу СПИН, туберкулоза и малария – са сред най-хубавите неща, които човечеството е правило. Трагично ще бъде, ако в следващите десетилетия ги захраним с по-малки ресурси от обичайното.“

Попитан и за друга актуална тема – свободата на изразяването в социалните мрежи, самият Гейтс отговаря, че няма намерение да става собственик на социални мрежи по подобие на Илон Мъск.

„Аз съм фокусиран върху филантропската си дейност и върху проблеми като предотвратяването на пандемии, световно здраве, климатични промени и изследванията на болестта на Алцхаймер“, отговаря Гейтс.