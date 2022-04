Send to Kindle

ee a epoa o ceoepeepe apĸ ce oĸaa epĸ cypa opa oace o aaae a peaaeo a ceo aap p pĸo aaae a aace CA.

cĸ o caa opa oecĸ poec, oĸao epoecĸe cpa poaa a oca ooca a opaaae a oca a pycĸ eep pecypc. Hapep epacĸ e cp Aaea poĸ o a 20 ap , e epa ao e cpe a ac pycĸ epo o ĸpa a oaa.

K 9:30 . apcĸo pee cĸe pc a copa rnt ocĸaxa c 1,46 oapa a oocĸaa opca a pc , a a ce pya o 108,26 oapa a ape. Πo pee a peaa cec eaa a e ĸopaĸ caa c ###content###,45 (0,4%) o 6,8 a ape.

eaa a cĸe pc a aepĸacĸ eao WҲ ĸ c oe p eeĸpoaa po a Hopĸcĸaa pocĸa opca (NY) ce ea c ,21, o 3,40 a ape. B cpa eaa ce o c ###content###,14 (0,1%) o 2,19 a ape.

Tpocĸe aac o epo Ceee a aaa cea caaxa c 8,02 oa apea, a-coĸ e o yap 2021 ., o 413,73 oa apea, oĸaa a a Mcepcoo a eepeĸaa a CA. Eĸcep, aĸepa o lmbrg, oaĸaxa cpeo yeee a aace o 3 oa apea.

aace a epaa Ky, Oĸaxoa, ĸeo ce cxpaa epo, pya a Nm, ca aae cc 185 000 apea o 26,2 oa apea, co Mcepcoo a eepeĸaa. Πpoocoo a epo CA apaca cc 100 000 apea, o 11,9 oa apea a eooe.

Coĸoe peepo e CA aaa cea caaxa cc 761 000 apea, a ecae - c 2,66 oa apea. Oaĸae ce e a aae coeo c 1,1 oa apea 800 x apea.