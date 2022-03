Рамзан Кадиров e в Украйна, редом с руските войски? (ВИДЕО)

Лидерът на Чеченската република Рамзан Кадиров обяви, че се намира в Украйна редом с руските войски. Той публикува свое видео в социалната мрежа „Телеграм“, чиято достоверност засега не може да бъде потвърдена.

Looks like Chechen leader Kadyrov arrived in #Ukraine, instructed his troops to take Kiev. pic.twitter.com/bDIn0eHDor