Путин с предупреждение към Запада: Няма да направим компромис! (ВИДЕО)

Руският президент Владимир Путин каза, че Русия ще стане по-силна и по-независима, след като преодолее трудностите, породени от "нелегитимните санкции на Запада", предаде Ройтерс.



Той посочи, че няма алтернатива на специалната военна операция (според израза на руските власти) в Украйна и че Русия не е държава, която би направила компромиси със собствения си суверенитет си заради някакви краткосрочни печалби.



"Тези санкции щяха да бъдат наложени при всички положения", заяви руският държавен глава на среща с правителството.



"Има някои въпроси, проблеми и трудности, но досега сме ги преодолявали и ще продължим да го правим", заяви Путин.

Putin on Rising Energy Prices: "They're Trying to Blame Us for Their Mistakes" pic.twitter.com/G8ZS1idj5I