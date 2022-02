Борис Джонсън: Путин избра пътя на кръвопролитието и унищожението

Британският министър-председател Борис Джонсън възнамерява заедно със съюзниците на Лондон да реагира решително на Русия, която в четвъртък започна специална военна операция за защита на населението на Донбас. Той добави също, че е обсъдил следващите стъпки с украинския президент Володимир Зеленски.



Джонсън заяви, че е възмутен от ужасния развой на събитията в Украйна.



Той добави, че е разговарял с украинския президент Володимир Зеленски, за да обсъдят следващи стъпки, предаде Ройтерс.



"Президентът Путин избра пътя на кръвопролитието и унищожението, като предприе непредизвикана атака срещу Украйна", заяви премиерът в Twitter.

I am appalled by the horrific events in Ukraine and I have spoken to President Zelenskyy to discuss next steps.



President Putin has chosen a path of bloodshed and destruction by launching this unprovoked attack on Ukraine.



The UK and our allies will respond decisively.