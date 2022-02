ЕК иска удължаване на срока на ковид сертификатите

Европейската комисия предлага удължаване на срока на действие на COVID сертификатите в ЕС с една година - до 30 юни 2023 г. Това съобщи говорителят Кристиан Виганд на брифинг в Брюксел.

"Трябва да сме подготвени за увеличаване на заболеваемостта през втората половина на тази година или за появата на нови варианти на коронавируса. Идеята е хората да използват дигиталните си сертификати при пътувания до страните в ЕС, които налагат ограничителни мерки", съобщават от ЕК.

Виганд посочи, че предложението може да влезе в сила, ако до 30 юни бъде одобрено от Европейския парламент и Съвета на ЕС.

В съобщението от Брюксел се отбелязва още, че решенията за това как да се използват сертификатите на национално ниво остават в ръцете на местните власти. Европейското законодателство нито изисква, нито забранява прилагането на документите по национални правила.

В допълнение към удължаването на срока на действие на Регламента за цифровия COVID сертификат на ЕС Комисията предлага и някои изменения:

· Включване на висококачествени лабораторни антигенни тестове сред видовете тестове, за които може да бъде издаден сертификат за направен тест. Целта е да се разшири обхватът на видовете диагностични тестове във време, когато има голямо търсене на тестове за COVID-19.

· Гарантиране, че сертификатите за ваксинация съдържат правилния общ брой дози, прилагани в която и да е държава членка, а не само в държавата членка, издаваща сертификата. Целта е да се отговори на практическите опасения, изразени от гражданите във връзка със сертификатите, показващи неправилен брой дози, когато получават дози ваксини в различни държави членки.

· Да се предвиди, че удостоверения могат да се издават на лица, участващи в клинични изпитвания на ваксини срещу COVID-19. След това цифровият COVID сертификат на ЕС, издаден на участниците в изпитването, може да бъде приет от други държави членки. Тази мярка има за цел да насърчи непрекъснатото разработване и проучване на ваксините срещу COVID-19.

As long as the pandemic persists, we must continue to facilitate safe free movement and travel in times of uncertainty.



We are proposing to extend the #EUCOVIDCertificate until 30 June 2023, ensuring free movement in case EU countries maintain certain public health measures.