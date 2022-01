Възстановяват любимия на пловдивчани надпис pLOVEdiv

Поредната обща идея на заместник-кмета по култура, археология и туризъм Пламен Панов, кмета на район „Централен“ Георги Стаменов и изпълнителния директор на Фондация „Пловдив 2019“ Кирил Велчев стана повод днес да се проведе кратка работна среща, в която участва Милен Гелишев – единият от авторите на проекта за надпис pLOVEdiv, разположен на стената над Античния театър. Към днешната дата буквите имат нужда от подмяна, а осветлението не работи. По тази причина общинската администрация и Фондацията ще се заемат да възстановят оригиналния вид на надписа.

На срещата днес бяха обсъдени конкретните действия, така че в съвсем кратък срок любимият на пловдивчани и гости на града надпис, да грейне отново в оригиналните си цветове.

Припомняме, че pLOVEdiv e проект, който Милен Гелишев и Симеон Тодоров стартираха през 2011 година. Всичко започва от светлинния надпис, който двамата поставят над Античния театър с помощта на фондация "Отворени изкуства" на Веселина Сариева. Този светещ надпис съвсем естествено се превърна в разпознаваем символ на града и хората го обикнаха. Той може да бъде видян на ул. „Станислав Доспевски“. Две години и половина след поставянето му, в резултат на вандалски прояви, буквите бяха изпочупени на два пъти и тогава отново по инициатива на община Пловдив, те бяха напълно възстановени.

В следващите години, поради принципни различия проектът продължава да се развива в различни посоки и сега Милен Гелишев сам менажира своята част от него. Той избира посоката да развива марката за сувенири All We Need Is pLOVEdiv и прави сам дизайна на всички сувенири, които предлага в арт квартал Капана. Сувенирите с този надпис вече обикалят целия свят, а pLOVEdiv от своя страна е първият по рода си градски бранд в България, вдъхновен от чудесните примери за градски брандинг на градове като Ню Йорк, Амстердам, Берлин и Мадрид. От 2011 година до днес pLOVEdiv е разпознаваем бранд както в България, така и в чужбина, а мотото All We Need Is pLOVEdiv продължава да обикаля света вече 10-та година.

Следващата обща идея на Панов, Стаменов и Велчев, която те възнамеряват да реализират съвсем скоро, е възстановяването на лампите в пловдивския арт квартал „Капана”, които отново да известяват за всяко новородено в града. Проектът на Алберто Гарути бе инициатива от програмата на Пловдив - Европейска столица на културата 2019 и стана факт още през 2018 година. Родилните отделения на четири от болниците в града са оборудвани с бутон, който човек от персонала натиска след всяко раждане на дете.Така пловдивчани и посетителите на града разбират, че жителите на Пловдив са се увеличили с още един нов член. Във време на стрес и предизвикателства, в резултат на световната пандемия, добрите новини са ни още по-нужни от всякога, убедени са и тримата.