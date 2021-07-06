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Двама мъже се удавиха - единият в Синеморец, другият - в Несебър

6 юли 2021, вторник / 10:00; Коментари: 0
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Двама мъже се удавиха - единият в Синеморец, другият - в Несебър

Двама мъже се удавиха миналия следобед в морето край Синморец и Несебър. 

Около 16.35 ч вчера в Районно управление – Царево е получено съобщение за инцидент в района на местност "Корабите" край с. Синеморец, при който се удавил 36-годишен софиянец. Тялото е откарано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" при УМБАЛ - Бургас.

Около 17.45 ч. в Районно управление – Несебър е получено съобщение за инцидент на плажа между несебърските хотели "Афродита" и "Сентедо" пред "Саут Бийч бар", при който давещ се 60-годишен мъж от Сливен е изваден от морето от спасителите и въпреки получената спешна медицинска помощ, починал. Тялото на мъжа е откарано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" при УМБАЛ - Бургас.

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