Виктория пристигна в Ротердам за Евровизия 2021

Виктория и българската делегация на Евровизия пристигнаха вчера в Ротердам, където на 18-и, 20-и и 22-ри май ще се проведе най-голямата музикална надпревара в света. При кацането им на борда на Bulgaria Air прозвуча песента на България „Growing Up is Getting Old”, която беше специална изненада за Виктория. Преди заминаването си за Ротердам, Виктория сподели: „Много се вълнувам, че след две години на усилена подготовка най-накрая сме в Ротердам. За цялата делегация предстоят две много важни седмици. Затова още с пристигането в хотела ще се съберем с екипа, с който работим по сценичното ми представяне на Евровизия, за да продължим подготовка за конкурса.“ Виктория сподели в кратко видео от пътуването си до Ротердам: https://www.facebook.com/VictoriaGeorgieva.Official/posts/317726873047565

Още днес Виктория ще излезе на грандиозната сцена в залата Rotterdam Ahoy за първата си репетиция на Евровизия 2021. Певицата ще има общо 30 минути на сцената, за да изпълни няколко пъти българската песен „Growing Up is Getting Old”, като първите репетиции имат за цел да бъдат изчистени техническите детайли по изпълнението. Виктория ще вземе участие във втория полуфинал на Евровизия на 20-и май с песента „Growing Up is Getting Old”, а зрителите в цяла Европа и българите в чужбина ще могат да я подкрепят. Музикалното видео на българската песен “Growing Up is Getting Old”: https://www.youtube.com/watch?v=UsmJ2nEV7gI

Българското участие в песенния конкурс Евровизия се реализира като публично- частно партньорство между БНТ и Ligna Group, с подкрепата на българската финтех компания iCard – генерален спонсор на Евровизия България. Евровизия 2021 ще се проведе в Ротердам на 18-и, 20-и и 22-ри май. Зрителите в България могат да гледат шоуто на живо по БНТ 1 от 22:00 часа.