9839 достигна броят на официално починалите с коронавирус у нас, излекуваните са над 200 хиляди
Брой на направени PCR и антигенни тестове - 5 696
Новозаразени в страната - 548
Процент на положителните тестове - 9,6%
Общ брой активни случаи - 26 462
Излекувани за денонощието - 160
Общ брой излекувани - 200 138
Хоспитализирани - 3 846
Настанени в интензивни сектори - 316
Брой на починалите за денонощието - 18
Общ брой на починалите - 9839
Ваксинирани за денонощието - 4 088
Общо ваксинирани - 108 356
Заразените по области:
Благоевград 57
Бургас 191
Варна 81
Велико Търново 20
Видин 3
Враца 61
Габрово 17
Добрич 27
Кърджали 11
Кюстендил 63
Ловеч 15
Монтана 6
Пазарджик 34
Перник 30
Плевен 63
Пловдив 97
Разград 9
Русе 29
Силистра 16
Сливен 45
Смолян 9
София 45
София (столица) 363
Стара Загора 38
Търговище 4
Хасково 56
Шумен 51
Ямбол 22