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9839 достигна броят на официално починалите с коронавирус у нас, излекуваните са над 200 хиляди

21 февруари 2021, неделя / 09:29; Коментари: 0
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9839 достигна броят на официално починалите с коронавирус у нас, излекуваните са над 200 хиляди

Брой на направени PCR и антигенни тестове - 5 696

Новозаразени в страната - 548

Процент на положителните тестове - 9,6%

Общ брой активни случаи - 26 462

Излекувани за денонощието - 160

Общ брой излекувани - 200 138

Хоспитализирани - 3 846

Настанени в интензивни сектори - 316

Брой на починалите за денонощието - 18

Общ брой на починалите - 9839

Ваксинирани за денонощието - 4 088

Общо ваксинирани - 108 356

Заразените по области:

Благоевград 57

Бургас 191

Варна 81

Велико Търново 20

Видин 3

Враца 61

Габрово 17

Добрич 27

Кърджали 11

Кюстендил 63

Ловеч 15

Монтана 6

Пазарджик 34

Перник 30

Плевен 63

Пловдив 97

Разград 9

Русе 29

Силистра 16

Сливен 45

Смолян 9

София 45

София (столица) 363

Стара Загора 38

Търговище 4

Хасково 56

Шумен 51

Ямбол 22

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