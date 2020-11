Феновете в Аржентина и по света скърбят за Диего Марадона (ОБНОВЕНА)

Лошите новини в семейството на легендарния Диего Марадона нямат край. След кончината на великия футболист, стана ясно, че неговият син Диего Марадона-младши в момента е в реанимация поради коронавирус, пише Gong.bg. 34-годишният наследник на Дон Диего води битка с коварния вирус в болница в Неапол, след като е бил диагностициран с COVID-19 на 5 ноември.

Изключително неприятната новина съобщи италианският журналист Танкреди Палмери, който добави следното:

„Известен жълт телевизионен водещ го потърси по телефона, за да получи реакцията му. По този начин Диего-младши научил, че е загубил баща си“.

Диего Армандо-младши е син на Дон Диего от извънбрачната му връзка с неаполитанката Кристина Синагра, докато Марадона играе още за Наполи. Синът на аржентинеца тръгва по стъпките на баща си и е футболист до днес. Той е бивш юношески национал на Италия, а понастоящем носи екипа на „Скуадра адзура“ по плажен футбол.

Междувременно Аржентина обяви 3-дневен траур за Диего Армандо Марадона.

Поклонението започва днес в 12 часа българско време (6 часа сутринта аржентинско). Тялото на Диего ще бъде изложено в президентския дворец в Буенос Айрес. Очаква се над 1 милион човека да преминат покрай тялото на идола си, защото вече има хиляди на площада.

По желание на семейството поклонението ще приключи в 22 часа българско време, като няма данни дали то ще продължи и в петък.

Наставникът на "Олимпик" (Марсилия) Андре Виаш Боаш предложи ФИФА за забрани на всички отбори по света да използват фланелката с номер 10 в памет на Марадона.

Боксовата легенда Майк Тайсън изрази лаконично дълбоката си скръб си по повод смъртта на Диего Марадона в Туитър, като нарече аржентинеца свой герой и приятел.



The Hand of God, Maradona has left us. In 86 we both won our championships. They use to compare the two of us. He was one of my hero’s and a friend. I respected him so much. He will be greatly missed. pic.twitter.com/E5j6DSfJas