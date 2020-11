Новата песен на Виктория "UGLY CRY” има шанс да представи България на Евровизия 2021

Send to Kindle

Българската надежда на Евровизия 2021 Виктория представи новото си музикално видео. “ Ugly Cr y” е една от песните, с които България може да вземе участие на най-зрелищната музикална надпревара в света. Това потвърди и самата певица с пост в Инстаграм. Според правилата на конкурса, всяка песен, която е публикувана след 1 септември, може да вземе участие през месец май, когато близо 200 милиона души ще вперят поглед към артистите на Евровизия 2021.

Българската делегация и екипът на Виктория отново ще използват доказалия се метод за вътрешен избор на песента. Точно той беше предпоставката България да постигне едни от най-големите си успехи в конкурса. Финалното решение ще бъде обявено през месец март. Песента “Ugly Cry” е създадена по време на музикалния лагер за Евровизия в Лондон. За музикалното видео Виктория отново се доверява на талантливия режисьор Виктория Караколева и опитния оператор Росен Савков, с които засне и предходните си два проекта. Това е една от най-мащабните продукции, които са реализирани в България през 2020 година. Песента и видеото към нея разказват за тежката страна на славата и за цената на това да запазиш себе си.

Виктория споделя за музикалното видео: “Зад реализацията на този клип стои огромен труд. Отне ни повече от 18 часа, за да заснемем всичко, което бяхме планирали. Смятам, че е важно да благодаря преди всичко на нашите приятели от iCard, които направиха този проект възможен и на продуцентите на клипа от Ligna Studios, Four Elementz и MatchPoint Productions. Подобни мащабни снимки в условията на световна пандемия изобщо не са лесни, но се справихме и съм много горда с това!” Впечатляващата хореография във видеото е дело на Деян Георгиев, а в продукцията се включват над 15 танцьори. За стила на Виктория във видеото се грижи талантливият стилист Гроздан Михайлов, който стои и зад визиите ѝ от видеото за Евровизия “Tears Getting Sober” . Ефектните декори във видеото са част от студиата на UFO Film and Television Studio - едно от най-модерните в България. Междувременно организаторите от Европейския съюз за радио и телевизия обявиха, че жребият от 2020 година ще бъде използван и за следващото издание на конкурса, което означава, че Виктория и България ще вземат участие във втория полуфинал на 20-и май. Евровизия 2021 ще се проведе на 18, 20 и 22 май в нидерландския град Ротердам и ще бъде предавана на живо по БНТ 1 от 22:00 часа българско време.