Mars е намалила употребата си на вода с почти 20%

Mars, Inc., един от най-големите производители на хранителни продукти в света, намали употребата си на вода на глобално ниво с 19.8%. Компанията има дългосрочен ангажимент да елиминира неустойчивото използване на водни ресурси в своите операции, като следва и конкретна цел – намаляване с 50% до 2025 г. Тези дейности са част от мащабния план за устойчиво развитие на Mars – Sustainable in a Generation Plan, чиято цел е да допринесе за разрешаването на глобални проблеми като климатичните промени, бедността и др. През следващите няколко години производителят на хранителни продукти ще инвестира 1 милиард долара, за да ускори действията по отношение на тези предизвикателства. Сред останалите впечатляващи резултати, постигнати в рамките на плана през миналата година, са намаляване на емисиите парникови газове с 3.5% чрез използване на възобновяема енергия и повишаване на енергийната ефективност. Голямата цел на Mars е да направи директните си операции въглеродно неутрални до 2040 г. Производителят на храни вече предприе някои сериозни стъпки в тази посока, като производствените му бази в САЩ, Обединеното кралство, Мексико и Белгия се захранват само със слънчева и вятърна енергия. Ключов елемент от плана за устойчиво развитие Sustainable in a Generation Plan е специална програма за опаковките на продуктите. Целта на Mars е до 2025 г. 100% от опаковките ѝ да са рециклируеми, компостируеми или да могат да се използват многократно. Друг ключов приоритет на производителя на храни e да намали употребата на първична пластмаса с 25% отново до края на 2025 г. В рамките на програмата предстои някои от най-емблематичните марки на компанията да бъдат пуснати с нови опаковки на няколко пазара през следващите месеци – например M&M’s във Франция и Uncle Ben’s в Обединеното кралство. В допълнение на това, до края на годината PVC-то ще бъде изцяло премахнато от опаковките на продуктите. „Отговорният бизнес и стремежът към позитивно въздействие върху околната среда и общностите са заложени в ДНК-то на нашата компания. Доволни сме от резултатите, постигнати досега в рамките на нашия план за устойчиво развитие, но амбицията ни е да постигнем дори още повече през следващите години. Mars ще продължава да инвестира в бъдещите поколения, защото вярва, че ролята на големите компании е да дават добър пример и да използват ресурсите си, за да правят положителни промени в света“, коментира Предграг Милинчич, директор на Mars за България, Сърбия, Северна Македония, Албания, Косово и Черна гора. Mars активно подпомогна борбата срещу COVID-19 по света. Компанията инвестира 20 милиона долара, за да осигури храна и други материали за най- силно засегнатите от пандемията. В България Mars дари над 1 тон продукти на социално слаби хора, като подкрепи и медиците на първа линия.