При 100 % обработени протоколи: Фандъкова падна под 50 %

В София за Йорданка Фандъкова, местна коалиция ГЕРБ (СДС), са гласували 209 542 избиратели или 49.98%. За Мая Манолова са гласували 189 176 избиратели или 45.13%. С „Не подкрепям никого” са гласували 20 493 избиратели или 4.89%. Това са данни при обработени 100 % СИК протоколи в OИК.

В Пловдив при 100% обработени протоколи Здравко Димитров получава 57.32 на сто от гласовете, а Славчо Атанасов – 38.10%.

Във Варна, при обработени 100% от протоколите, Иван Портних води с 60.79%, а Костадин Костадинов получава 35.99%.

В Шумен, при обработени 100% от протоколите, за кметския стол се пребори Любомир Христов от ГЕРБ с 48.57%, а опонентът му Венцислав Венков от БСП получи 48.27%

Във Видин при обработени 100% СИК протоколи в OИК, Цветан Ценков получава 59.72 на сто, а Огнян Ценков – 39.49%.

В Добрич Йордан Йорданов получава 66.54%, а Надежда Петкова е втора с резултат 31.97% при обработени 100% СИК протоколи в OИК.

В Ловеч при обработени 100% СИК протоколи в OИК Корнелия Маринова води с 48.45%, а след нея остана Радина Банкова с 46.45%.

В Благоевград при обработени 100% СИК протоколи в OИК Румен Томов води с 56.61%. След него в надпреварата е Атанас Камбитов е с 40.98%.

В Пазарджик Тодор Попов е с резултат 56.11%, а след него е Благо Солов с 41.05% при обработени 100% СИК протоколи в OИК.

Станислав Владимиров води към 23.00 часа резултата в Перник. Той получава 50.27%. Втори в битката при обработени 100% от протоколите остана Вяра Церовска с 47.68%.

В Перник при обработени 100% протоколи печели Станислав Владимиров с 50.27%. Втора е Вяра Церовска с 47.68%.

В Плевен Георг Спартански получава 50.60% при обработени 100% СИК протоколи в OИК. След него е Мирослав Петров с 47.24%.

В Разград, при обработени 100% СИК протоколи в OИК, битката за кметското място печели Денчо Бояджиев с 54.32%, а втори е Валентин Василев с 42.48%.

В Русе, при обработени 100% СИК протоколи в OИК, Пенчо Милков получава 60.53%. След него е Диана Иванова с 36.63%.

Юлиян Найденов получава 52.12% при обработени 100% СИК протоколи в OИК в Силистра. Втори е Момчил Неков с 45.63%.

В Сливен за кмет е избран Стефан Радев с 64.75% от гласовете, сочат данните от 100% обработени протоколи. След него е Кольо Милев с 32.71%.

Николай Мелемов е победителят от надпреварата в Смолян. При обработени 100% СИК протоколи в OИК той получава 56.73%. След него е Стефан Сабрутев с 40.52%.

В Търговище, при обработени 100% СИК протоколи в OИК, Дарин Димитров води резултата с 69.41%. След него е Хамди Илиязов с 29.27%.

При обработени 100% от протоколите в Ямбол кметската битка печели Валентин Ревански с резултат от 61.92%. След него е Катя Георгиева с резултат 35.27%, пише БГНЕС.