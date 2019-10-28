ДПС печели 32 общини от първия тур на изборите, вижте кои

ДПС печели 32 общини от първи тур на проведените местни избори на 27 октомври, съобщиха от партийния пресцентър.

Ето и списъка с общините, в които има избран кмет на първи тур от ДПС:

1. Община Белица, област Благоевград - Радослав Сабинов Ревански

2. Община Сатовча, област Благоевград - Арбен Мустафов Мименов

3. Община Якоруда, област Благоевград - Нуредин Мусов Кафелов

4. Община Руен, област Бургас - Исмаил Юсмен Осман

5. Община Крушари, област Добрич - Илхан Юсеин Мюстеджеб

6. Община Кърджали, област Кърджали - Хасан Азис Исмаил

7. Община Ардино, област Кърджали - Изет Изет Шабан

8. Община Джебел, област Кърджали - Неджми Ниязи Али

9. Община Кирково, област Кърджали - Шинаси Мехмед Сюлейман

10. Община Крумовград, област Кърджали - Себихан Керим Мехмед

11. Община Момчилград, област Кърджали - Илкнур Кязим Мюмюн

12. Община Черноочене, област Кърджали - Айдън Ариф Осман

13. Община Сърница, област Пазарджик - Неби Реджеп Бозов

14. Община Завет, област Разград - Ахтер Сюлейманов Велиев

15. Община Лозница, област Разград - Севгин Назъм Шукри

16. Община Самуил, област Разград - Джевдет Ахмед Азис

17. Община Цар Калоян, област Разград - Дауд Назиф Аляовлу

18. Община Главиница, област Силистра - Неждет Джевдет Ниази

19. Община Ситово, област Силистра - Сезгин Басри Алиибрям

20. Община Борино, област Смолян - Мустафа Шабан Караахмед

21. Община Мадан, област Смолян - Фахри Адемов Молайсенов

22. Община Рудозем, област Смолян - Румен Венциславов Пехливанов

23. Община Павел баня, област Стара Загора - Иса Емин Бесоолу

24. Община Антоново, област Търговище - Хайредин Мустафов Мехмедов

25. Община Омуртаг, област Търговище - Ешреф Хасанов Ешрефов

26. Община Опака, област Търговище - Мехидин Мехмедов Кадиров

27. Община Маджарово, област Хасково - Ерджан Сабахтин Юсуф

28. Община Минерални бани, област Хасково - Мюмюн Али Искендер

29. Община Стамболово, област Хасково - Аднан Кязим Йълдъз

30. Община Венец, област Шумен - Нехрибан Османова Ахмедова

31. Община Върбица, област Шумен - Мердин Мустафа Байрям

32. Община Каолиново, област Шумен - Нида Намъков Ахмедов

От движението изказват своята благодарност за подкрепата и доверието към избирателите.