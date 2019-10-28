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ДПС печели 32 общини от първия тур на изборите, вижте кои

28 октомври 2019, понеделник / 16:45; Коментари: 0
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ДПС печели 32 общини от първия тур на изборите, вижте кои
ДПС печели 32 общини от първи тур на проведените местни избори на 27 октомври, съобщиха от партийния пресцентър.
 
Ето и списъка с общините, в които има избран кмет на първи тур от ДПС:
 
1. Община Белица, област Благоевград - Радослав Сабинов Ревански
 
2. Община Сатовча, област Благоевград - Арбен Мустафов Мименов
 
3. Община Якоруда, област Благоевград - Нуредин Мусов Кафелов
 
4. Община Руен, област Бургас - Исмаил Юсмен Осман
 
5. Община Крушари, област Добрич - Илхан Юсеин Мюстеджеб
 
6. Община Кърджали, област Кърджали - Хасан Азис Исмаил
 
7. Община Ардино, област Кърджали - Изет Изет Шабан
 
8. Община Джебел, област Кърджали - Неджми Ниязи Али
 
9. Община Кирково, област Кърджали - Шинаси Мехмед Сюлейман
 
10. Община Крумовград, област Кърджали - Себихан Керим Мехмед
 
11. Община Момчилград, област Кърджали - Илкнур Кязим Мюмюн
 
12. Община Черноочене, област Кърджали - Айдън Ариф Осман
 
13. Община Сърница, област Пазарджик - Неби Реджеп Бозов
 
14. Община Завет, област Разград - Ахтер Сюлейманов Велиев
 
15. Община Лозница, област Разград - Севгин Назъм Шукри
 
16. Община Самуил, област Разград - Джевдет Ахмед Азис
 
17. Община Цар Калоян, област Разград - Дауд Назиф Аляовлу
 
18. Община Главиница, област Силистра - Неждет Джевдет Ниази
 
19. Община Ситово, област Силистра - Сезгин Басри Алиибрям
 
20. Община Борино, област Смолян - Мустафа Шабан Караахмед
 
21. Община Мадан, област Смолян - Фахри Адемов Молайсенов
 
22. Община Рудозем, област Смолян - Румен Венциславов Пехливанов
 
23. Община Павел баня, област Стара Загора - Иса Емин Бесоолу
 
24. Община Антоново, област Търговище - Хайредин Мустафов Мехмедов
 
25. Община Омуртаг, област Търговище - Ешреф Хасанов Ешрефов
 
26. Община Опака, област Търговище - Мехидин Мехмедов Кадиров
 
27. Община Маджарово, област Хасково - Ерджан Сабахтин Юсуф
 
28. Община Минерални бани, област Хасково - Мюмюн Али Искендер
 
29. Община Стамболово, област Хасково - Аднан Кязим Йълдъз
 
30. Община Венец, област Шумен - Нехрибан Османова Ахмедова
 
31. Община Върбица, област Шумен - Мердин Мустафа Байрям
 
32. Община Каолиново, област Шумен - Нида Намъков Ахмедов
  
От движението изказват своята благодарност за подкрепата и доверието към избирателите.
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