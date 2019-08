Спецакция в еротичен бар в Слънчев бряг, 10 проститутки в ареста

Oea a Oe aa o Ceaae oec c a acae ec, ooo 03:30 aca, c aeca a 10 oc cocea a a-ec aa Ce , aa ce ceo a oa, e aa .

ao ce oo a aa oeaoo aeee e , aao ce eaa ac o oea o aee o aaa ae ce aa coea Oce.

ae ca a o ceca o e, a o ecee aoe o aee aooo oe, oao e e o o c e, oca aea o.

eaa e e a o-caa o Coo oo ce eo ce aaa ce a cea.

ece "e" co aoe aoo ocooaae a e, ao o c eoe a a oa.

o ee a oaa ooo 3 aca ooa oea, e e eo ecae o a, e coo oce aa, e aeeeo eo a ao.

ea e eaaa, a oo ca oca oe o o c e a cec ce aa oa.



c c ca a aoae ece oea o o c a oc. Ce e a aeaa .

Ooo 03:30 aca o oea ee e ee ca coce ec oc co o eo oaa, a 50 o.

coo, eo e coe o ecaa ae o, oo ce aa ece oee a o, caoe, oa o ooe aee ce.

ee ca a, eaa e o a a co, aaa a ceca c.

Eo a ce eaa a o a-oeaa ac a oa.o eo oaa aa a a aco e a 2018 oa eoee c a e .

oaa ao c ao oae ocoo oaa oaa cao ce 72 aca ce aa aa, a O c aoea o eeeo a cecoe c oe.



aa cao ece ooa o-co c co oee o . 159a o . a coae oc a a e c e cecaa ecoaa, oaa ce o Ce c oaoe.

o a a c c a Ao Aoo eceaa ecoaa a oee aee aooo, oeo ae oacoc a e oa, ooa a a o 2016 oa e o Oe oo aaa.