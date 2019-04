Българската Асоциация на ПР агенциите връчи своите награди BRIGHT AWARDS 2019

Късно снощи на официална церемония, Българска асоциация на ПР агенциите (БАПРА) обяви победителите в десетото юбилейно издание на престижния PR конкурс – BAPRA Bright Awards. Отличени бяха най-добрите PR кампании, проведени в България през изминалата година. Бляскавото събитие се състоя в столичния клуб Карусел. Тази година в конкурса се включиха рекорден брой проекти – 164, а по време на церемонията бяха връчени 70 приза. Победителите бяха определени от жури, съставено изцяло от международни PR и комуникационни експерти от световна величина. Престижният приз „Агенция на годината“, журито присъди на All Channels Communication Group. Второто място бе за United Partners, а бронзът взе M3 Communications Group, Inc..

Пълният списък на отличените компании и награди:

КАМПАНИЯ ЗА НОВ ПРОДУКТ

1-во място guts&brainsDDB - AVON Anew: Ефектът на добрата грижа

2-ро място All Channels Communication Group – AVON: K-Beauty и YouTube K-Hack-овете

3-то място Paragraph 42 – ИКЕА: колекция за четириногите ни приятели

***

КАМПАНИЯ ЗА НОВА УСЛУГА

1-во място All Channels Communication Group – Huawei: Facing Emotions

2-ро място Proximity Sofia/BBDO Group – EVA – нашият най-добър служител

3-то място M3 Communications Group, Inc. – WIZZ AIR – Обиколи Европа

***

СПЕЦИАЛНО СЪБИТИЕ

1-во място New Moment – „С усмивка“ — спорт срещу агресията с Бербатов, Левентис и приятели

2-ро място HYPETEAM – ТEAM BLUE на пътешествие до Луната с вертикален маратон

2-ро място APRA Porter Novelli – Осмели се да вдъхновяваш с NESCAFÉ® 3in1

3-то място SiteMedia Consultancy – Lidl – за твоето дете!

***

КАМПАНИЯ ЗА КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ С ФОКУС ОБРАЗОВАНИЕ

1-во място AMI Communications – Нашите пари

2-ро място Paragraph 42 – PRAKTIKA – платформа за професионално развитие в маркетинга и ПР

2-ро място PRA Porter Novelli BCG – Нестле за по-здрави деца

3-то място SiteMedia Consultancy – Дай старт на успеха!

3-то място Telenor Bulgaria - Safer Internet 2018

***

КАМПАНИЯ ЗА КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ С ФОКУС ОКОЛНАТА

СРЕДА/ЕКОЛОГИЯ

1-во място PR Point – Изложба „КЛИМАТЪТ НА 360°“ на БНП Париба разказва за промени в климата

2-ро място M3 Communications Group, Inc. – L’Oreal – Green Citizen Day

3-то място guts&brainsDDB – ЕВН Екоплет – Кампания на ЕВН България АД за енергийна

ефективност

***

КАМПАНИЯ ЗА КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ С ФОКУС ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

1-во място All Channels Communication Group – AVON: Мисията срещу рака на гърдата

2-ро място PR Play – Информационна кампания за злокачествените заболявания на кръвта

„Иновация за живот“

3-то място PR Play – Информационна кампания за превенция на фамилната хиперхолестеролемия

„Какъв е твоят фамилен отпечатък?“

***

КАМПАНИЯ ЗА КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ С ФОКУС КУЛТУРА

Специална награда Обединена българска банка – Преобразяването на една стара централа в ОББ

Галерия

***

КАМПАНИЯ ЗА КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ – ДРУГИ

1-во място United Partners – Pampers Preemies в България

2-ро място guts&brainsDDB – От теб зависи

2-ро място SiteMedia Consultancy – Ти и Lidl за по-добър живот!

3-то място APRA Porter Novelli – Благотворителен маратон „По-добри сме заедно“ 2018, Purina

България

***

МАРКЕТИНГ СВЪРЗАН С КАУЗА

1-во място All Channels Communication Group – AVON: Мисията срещу рака на гърдата

2-ро място guts&brainsDDB, VeritasPR, WHATIF и DNA – Верея. За повече здрави семейства

3-то място SiteMedia Consultancy – Малки рецепти от големи готвачи!

***

КАМПАНИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ИМИДЖА НА ГРАД/НАСЕЛЕНО МЯСТО

1-во място All Channels Communication Group – Jameson: Споделени градове

2-ро място All Channels Communication Group – „Mood for Food“ уличен фестивал

***

КАМПАНИЯ B2B

1-во място All Channels Communication Group – LG: PuriCare

2-ро място PR Play – Зад вратите– перфектни резултати с интелигентни технологии – Bosch

***

КАМПАНИЯ EXECUTIVE COMMUNICATIONS

Специална награда All Channels Communication Group – Mastercard: Ваня Манова, Регионален

мениджър за България и Македония

***

КАМПАНИЯ THOUGHT LEADERSHIP

1-во място All Channels Communication Group – Mastercard: Бъдещето на разплащанията

2-ро място All Channels Communication Group – Huawei: Мобилна фотография

3-то място United Partners – Изготвяне на задълбочени анализи и стратегии базирани на данни

***

ДИГИТАЛНА КАМПАНИЯ

1-во място guts&brainsDDB – AVON Anew: Ефектът на добрата грижа

2-ро място proof. – Оцени любовта

3-то място Key Experts Group – Кампания за ре-лансиране на Ariana Radler 0%

3-то място All Channels Communication Group – Decathlon: Пътят до Малта

***

КАМПАНИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА РАБОТОДАТЕЛСКА МАРКА

1-во място United Partners – Paysafe: Реши кода. Отключи се

2-ро място United Partners – VMware Bulgaria през 2018

3-то място Proximity Sofia/BBDO Group – Дигит@лни и успешни ЗаЕдно

***

КАМПАНИЯ ЗА ВЪТРЕШНИ КОМУНИКАЦИИ

1-во място Proximity Sofia/BBDO Group – TELUS International: PulseCheck – концепция за 15-те

минути

2-ро място Key Experts Group – The Sales League

3-то място От-До Консулт – Проект „В Lidl звездите сме ние“

***

КАМПАНИЯ, РЕАЛИЗИРАНА ОТ ВЪТРЕШЕН PR ОТДЕЛ

1-во място A1 – Ребрандиране на компанията

2-ро място Nova Broadcasting Group – NOVA подкрепя българските филми

3-то място TBI Bank – Промяна на тона на комуникация

3-то място Обединена българска банка – Четвъртото I AM TEAM BLUE предизвикателство

***

КРИЗИСЕН PR

1-во място proof. – Оцени любовта

2-ро място All Channels Communication Group – Discovery Channel: Беър Грилс и българските жаби

***

КОРПОРАТИВЕН PR

1-во място Proximity Sofia/BBDO Group – TELUS International: Твоята първа работа има значение

2-ро място HYPETEAM – TEAM BLUE на пътешествие до Луната с вертикален маратон

3-то място All Channels Communication Group – Mastercard: Бъдещето на разплащанията

***

КОМУНИКАЦИОННА КАМПАНИЯ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

1-во място Intelday Solutions – EuandME

2-ро място Paragraph 42 – Депутат пали билборд

3-то място Knowbox – Национална бирена академия – Съюз на пивоварите в България

***

КАМПАНИЯ PUBLIC AFFAIRS

1-во място APRA Porter Novelli – Нестле за по-здрави деца

2-ро място All Channels Communication Group – Награди за иновации в политиката 2018

3-то място Intelday Solutions – EuandME

***

КОМУНИКАЦИОННА КАМПАНИЯ НА ГОДИНАТА

1-во място APRA Porter Novelli – Нестле за по-здрави деца

2-ро място All Channels Communication Group – AVON: Мисията срещу рака на гърдата

3-то място All Channels Communication Group – Jacobs: Кафене мечта

***

МАРКЕТИНГ НА АГЕНЦИЯ

1-во място Key Experts Group – Фонд за предоставяне на комуникационни услуги pro bono

2-ро място United Partners – Inbound Marketing and PR UP

***

КАМПАНИЯ THOUGHT LEADERSHIP В ПР СФЕРАТА

1-во място United Partners – Изготвяне на задълбочени анализи и стратегии базирани на данни

2-ро място Аll Channels Communication Group – All Channels Evolution

3-то място M3 Communications Group, Inc. – Максим Бехар – Ако мечтите ти не те плашат, не са

достатъчно големи!

Медийни партньори: сп. „Мениджър“, Dnevnik.bg, „Капитал“, B2B медиа, сп. „Твоят бизнес“

Партниращи организации: Българският форум на бизнес лидерите (БФБЛ), Асоциация на

индустриалния капитал в България (АИКБ),

Партньор на церемонията по награждаването: Carrusel Club.