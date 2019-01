Десилава Радева също с ЧНГ във Фейсбук

Съпругата на президента Румен Радев - Десислава Радева, честити новата година на приятелите си във Фейсбук. Съпругата на президента призовава да не се фокусираме върху това, което ни разделя.

"Нека се фокусираме върху онова, което ни обединява. Като общество, като нация. И да работим заедно за него", пише Радева.По думите й новата година ще бъде такава, каквато я сътворим с общи усилия.

Ето какво написа Десислава Радева в официалния си профил във Фейсбук:

"Приятели,

Нека не се вторачваме в това, което ни разделя. Нека се фокусираме върху онова, което ни обединява. Като общество, като нация. И да работим заедно за него. 2019-та ще бъде такава, каквато я сътворим с общи усилия. Нека бъдем здрави, нека бъде силни духом, нека бъдем обединени около това, което ни съгражда като нация. И най-важното – нека бъдем по-човечни към хората около нас, познати и непознати. Да ни е честита Новата 2019-та година".

Пожеланията на Радева са съпроводени с песента на Джордж Майкъл и Елтън Джон Don't Let The Sun Go Down On Me.