Владимир Далаклиев с първа победа в турнира по таекуондо в Китай

Владимир Далаклиев започна с победа участието си в турнира за Големия шлем „THE BEST OF THE BEST“ по олимпийско таекуондо, който се провежда в Китай. В първата си среща в категория 68 килограма възпитаниникът на Пламен Трънски надигра с 2:0 части и 12:1 точки представителя на Русия Вячеслав Минин (срещата можете да гледате в клипа по-долу).

В утрешният четвъртфинал бронзовият ни медалист от шампионата на планетата в Муджу (Южна Корея)ще има за съперник многократния носител на отличия от световни шампионати и олимпийски игри – Лий Даехуун (Южна Корея).

Големият шлем е турнирът, който събира световния елит, където шестнайсетте най-добри в света във всяка от осемте олимпийски категории (4 при жените и 4 при мъжете) се изправят един срещу друг.

Владимир Далаклиев беше удостоен с огромната чест да получи персонална покана от Световната таекуондо техническа комисия за участие и да се бори за голямата награда за победителя в размер на 70 000 долара.

Това е едва второто издание на надпреварата, в която ще има много номинации и награди. нокаутът на Далаклиев, довел го до бронз на световното първенство през 2017, намира място сред топ ударите (вижте клипа по-долу).

Преди няколко дни Владимир Далаклиев отново записа името си в историята на българското таекуондо, след като спечели сребърния медал на световното военно първенство в Рио де Жанейро.