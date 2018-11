Beaujolais Nouveau кацна в НДК!

С изтънчена храна, чудесни подаръци и усмихнат екипаж Air France посрещна над 1500 гости „на борда“ в зала 3 на Националния дворец на културата снощи. Авиокомпанията с най-добър винен лист в света за 2018 г. бе сред домакините на официалната церемония, на която бе отворена първата бутилка младо вино божоле. Пушена пъстърва, шафранови талиатели, телешко печено, зеленчукова лазаня, кралски скариди, специална селекция сирена, плодова тарталета и шоколадов ганаш. Това бяха малка част от изкушенията, които шеф Пламен Зарков презентира в своеобразната кабина на Air France в НДК.

Специалитетите, приготвени от кетъринг компанията Silver Wings, са част от менютата, които френската авиокомпания предлага на всички свои пасажери в бизнес и в икономична класа. Докато се наслаждаваха на вкусната храна, гостите получиха и ценни съвети от шеф Зарков с какво вино да я комбинират. 800 000 бутилки вино и 750 000 бутилки шампанско сервира годишно заедно с топлата храна в небето Air France. Компанията редовно актуализира предложенията си за вина и алкохолни напитки, за да даде възможност на клиентите си да открият богатството на френските винени сортове, допълващи кулинарните творения на реномирани шеф готвачи. Заради внимателната грижа за вкусовите изживявания на пасажерите Air France получи 7 награди на Business Traveller Cellars in the Sky Awards за 2017 г., а през септември тази година оглави световната класация за авиокомпания с най-добър винен лист на британското сп. The World of Fine Wine. Докато опитваха кулинарни шедьоври и се наслаждаваха на новата реколта омайно младо вино, пасажерите на Air France в НДК имаха възможността да печелят чудесни награди от колелото с изненади на авиокомпанията. Удоволствието да отвори първата бутилка от новата реколта божоле в София има френският посланик у нас Н.Пр. г-н Ерик Льобедел. Сред специалните гости бяха вицепрезидентът на България Илияна Йотова и Стефан Делайе, председател на Френско-българската търговска и индустриална камара, която организира ивента. За 13-а поредна година българското издание на събитието, превърнало се в едно от най-големите за франкофоните по света, успя да събере на едно място приятелите на френската култура у нас. По традиция празникът на Beaujolais Nouveau се отбелязва винаги третия четвъртък на ноември. Смята се, че обичаят датира от 1951 г., когато след много богата реколта на производителите от региона Божоле е разрешено да продават виното си един месец по-рано от началната дата на сезона. Едва след официалното отваряне на първата бутилка с фразата Le Beaujolais Nouveau est arrivé! („Новото божоле дойде!”) и нейната дегустация, може да стартира продажбата му на световния пазар.