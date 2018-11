Най-добрите илюзионисти в света идват в София

Send to Kindle

Най-добрите илюзионисти в света ще зарадват българската публика в София в началото на 2019 г. Удивителното шоу представят The Illusionists: DIRECT FROM BROADWAY. Всеки има прякор, според това, което представя на сцената. Мастърът Luis De Matos, Измамникът – James More, Незабравимият – Enzo, Измъкващият се – Andrew Basso, Манипулаторът – Yu Ho-Jin Изобретателят – Kevin James и Трансформиращите се – Sos & Victoria.

Зрители от цял свят и от всички възрастови групи са били свидетели на изумителните им трикове и илюзии, сред които, четене на мисли и изчезване, левитация, пише Столица.бг

След огромният им успех по света най-големият спектакъл в историята на Бродуей е готов да завладее и София от 17 до 20 януари 2019 г. в Зала 1 на НДК. Билетите за грандиозния спектакъл можете да закупите от билетен център НДК, в мрежата на Ивентим БГ: бензиностанции OMV, или онлайн на Eventim.bg