Инцидент в търговски център в Лондон
10 септември 2018, понеделник / 11:02; Коментари: 0
» Абонирай се безплатно за НОВИНИТЕ всеки ден » Напиши статия и ти
Лондонският търговски център "Уестфийлд" е отцепен заради инцидент, съобщи интернет порталът "Спутник". Британската полиция разследва подозрително превозно средство на паркинга, поради което достъпът до търговският център е ограничен. Влаковете не спират на гара Стратфорд в Източен Лондон, съобщи "Ройтерс".
Няма мнения по темата
Публикувайте отговор »
Публикувайте отговор »