Инцидент в търговски център в Лондон

Лондонският търговски център "Уестфийлд" е отцепен заради инцидент, съобщи интернет порталът "Спутник". Британската полиция разследва подозрително превозно средство на паркинга, поради което достъпът до търговският център е ограничен. Влаковете не спират на гара Стратфорд в Източен Лондон, съобщи "Ройтерс".