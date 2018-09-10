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Инцидент в търговски център в Лондон

10 септември 2018, понеделник / 11:02; Коментари: 0
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Инцидент в търговски център в Лондон

Лондонският търговски център "Уестфийлд" е отцепен заради инцидент, съобщи интернет порталът "Спутник". Британската полиция разследва подозрително превозно средство на паркинга, поради което достъпът до търговският център е ограничен. Влаковете не спират на гара Стратфорд в Източен Лондон, съобщи "Ройтерс".

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