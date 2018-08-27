Един убит и двама ранени след сбиване в германски град
27 август 2018, понеделник / 10:01; Коментари: 0
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Един човек е бил убит, а двама ранени при сбиване между хора от различни националности в германския град Кемниц.
След инцидента последвало протестно шествие по призив в социалните медии, като се стигнало и до сблъсъци с полицията. В шествието се включили около 800 души.
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