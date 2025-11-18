Северна Корея: Подкрепата на САЩ за Южна Корея може да отключи 'ядрен домино ефект'

Северна Корея критикува решението на САЩ да подкрепят плана на Южна Корея за изграждане на ядрено задвижвани подводници, предупреждавайки, че това може да предизвика регионален „ядрен домино ефект“, съобщават севернокорейските държавни медии. Пхенян осъди съвместната информация, публикувана на 14 ноември от Сеул и Вашингтон, след две срещи между южнокорейския президент Лий Джае Мюн и американския президент Доналд Тръмп през август и миналия месец, преди срещата на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество.

Северна Корея заяви, че стремежът на Южна Корея към ядрени подводници представлява стратегическа стъпка към потенциално въоръжаване с ядрени оръжия и може да провокира засилена надпревара във въоръжаването в региона. Северна Корея критикува и подкрепата на САЩ за усилията на Сеул да придобие способности за обогатяване на уран и преработка на използвано ядрено гориво, представяйки го като стъпка към превръщането на Южна Корея в „квази-ядрена държава“. Южна Корея се стреми към тези права, за да осигури енергийна сигурност и управление на нарастващите количества ядрени отпадъци, процес, който би изисквал ревизия на двустранния договор за ядрена енергия, съобщават южнокорейските медии.

По-широкото търговско споразумение между САЩ и Южна Корея, сключено през октомври, включва взаимни намаления на митата от 25% на 15% и инвестиции от 350 милиарда долара от Сеул в САЩ, включително 200 милиарда долара в брой и 150 милиарда долара в корабостроене. Белият дом потвърди, че е одобрил изграждането на ядрени подводници и обеща сътрудничество по доставката на гориво. Тръмп, в публикация в Truth Social, подчерта, че тези подводници ще заменят по-старите дизелови модели и отбеляза, че строителството ще се извършва в корабостроителница във Филаделфия, управлявана от южнокорейската компания Hanwha.

Северна Корея вече показа своя собствена ядрена подводница, която все още се строи, съобщи CNN. Тръмп многократно е предлагал срещи с лидера на Северна Корея Ким Чен-ун, който е посочил готовност за преговори при условие, че САЩ не поставят денуклеаризацията като предварително условие.