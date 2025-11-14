Венецуела на ръба: САЩ изпращат самолетоносач в операция 'насочена срещу наркотрафика'

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет обяви нова военна инициатива на САЩ, насочена към групи, които Вашингтон описва като „нарко-терористични“ и опериращи в Западното полукълбо. В публикация в "X" Хегсет заяви, че мисията, наречена Операция „Южно копие“, ще се води от Обединената бойна група „Южно копие“ в координация с Южното командване на САЩ. Според него операцията има за цел да защити Съединените щати, да разруши криминални мрежи, свързани с наркотрафика, и да спре потока на наркотици, който, според Вашингтон, подхранва вътрешната криза в страната.

Южното командване отговаря за военните дейности на САЩ в 31 държави в Централна и Южна Америка и Карибския регион. Обявяването на операцията идва на фона на значително разширяване на американското военно присъствие в региона. Пристигането на самолетоносача USS Gerald R. Ford, най-големият в света, допълнително засили силите, вече разположени в рамките на продължаващата кампания срещу мрежите за наркотрафик. Американските служители твърдят, че засилването е необходимо за нарушаване на дейността на транснационални групи и защита на страната от незаконни наркотици. През последните месеци американските сили са извършили удари по съдове в Карибско море и източния Тихи океан, които според тях превозвали наркотици. Данни на САЩ показват, че поне 20 кораба са били ударени от началото на септември, което е довело до над 70 смъртни случаи.

Растящата американска военна активност повиши напрежението, особено с Венецуела. Вашингтон обвини правителството на президента Николас Мадуро във връзки с групи за наркотрафик, което Каракас категорично отрича. Мадуро отговори, като обвини САЩ, че търсят предлог за конфликт и се опитват да подкопаят неговата администрация. Той определи разширяването на американския военноморски флот като най-сериозната регионална заплаха за последния век и предупреди венецуелците за възможни дестабилизиращи действия.

Още повече безпокойство предизвикаха съобщения в американските медии, че висши военни служители са представили на президента Доналд Тръмп обновени варианти за възможни операции на територията на Венецуела, включително удари по наземни цели. В отговор Каракас обяви национално военно разгръщане с цел противодействие на това, което вижда като потенциална заплаха от САЩ. Венецуелските власти посочват, че присъствието на група самолетоносачи, изтребители F-35, базирани в Пуерто Рико, и няколко кораба на Военноморските сили на САЩ в Карибско море, поражда опасения от тайна операция за насилствено налагане на политически промени в Южноамериканската държава.