„Няма какво да крием“: Тръмп призова републиканците да гласуват за публикуване на досиетата "Епстийн"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова републиканците в Камарата на представителите да подкрепят публикуването на досиетата, свързани с Джефри Епстийн, отхвърляйки спора около тях като „демократична интрига“ и обвинявайки политическите си опоненти, че използват въпроса, за да отклонят вниманието от постиженията на Републиканската партия. В дълго съобщение, публикувано в социалната мрежа Truth Social, Тръмп заяви, че партията „няма какво да крие“ и трябва да одобри гласуването, очаквано тази седмица.

Той припомни коментари, направени на борда на Air Force One, в които призова републиканците да разкрият документите и да „продължат напред“ от това, което определи като опит на „радикалната левица“ да отклони вниманието от успехите на републиканците, включително скорошния изход от спора около „демократичния блокаж на правителството“.

Това представлява значителна промяна в позицията на Тръмп. По-рано той критикуваше исканията, включително и вътре в Републиканската партия, за разкриване на всички останали материали, свързани с Епстийн, осъдения сексуален насилник, който почина в затвора през 2019 година. Сега президентът твърди, че Министерството на правосъдието вече е публикувало „десетки хиляди“ страници и че демократите се опитват да насочат вниманието към републиканските лидери, пренебрегвайки фигури като Бил Клинтън и други.

Тръмп призова републиканците да насочат вниманието си към въпроси като инфлацията, имиграцията и икономиката, предупреждавайки ги да не попаднат в това, което той нарече „капана Епстийн“. Той настоя, че партията трябва да се фокусира върху „безпрецедентните си постижения“, вместо да позволи на демократите да доминират публичния дискурс.

Очаква се в следващите дни Камарата на представителите да гласува дали да бъдат разкрити допълнителни запечатани досиета и разследващи материали, свързани с мрежата на Епстийн, съобщава CNN. Процесът е забавен заради вътрешни разногласия сред републиканците, като някои настояват за пълна прозрачност, а други предупреждават за риска от публикуване на потенциално чувствителна информация.

Междувременно оцелели от престъпленията на Епстийн отправиха емоционален апел към законодателите, призовавайки ги да направят досиетата публични. Ново обществено видео, продуцирано от организацията World Without Exploitation, показва оцелели, държащи свои снимки като тийнейджъри, на възраст, на която твърдят, че Епстийн ги е експлоатирал.

„Преживях толкова много болка“, казват няколко жени през сълзи, като разкриват, че са били на 14, 16 или 17 години, когато са се сблъскали с Епстийн. „Около хиляда сме“, казва една оцеляла, а друга добавя: „Време е тайните да излязат от сенките“.

Видеото засили общественото напрежение върху републиканците преди гласуването, като оцелелите настояват, че прозрачността е ключова за истинска отговорност.