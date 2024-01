Децата могат да бъдат същински чудовища! „Абигейл“ през април само в кината

С хитовете Докато смъртта ни раздели, Писък и Писък 6 режисьорското дуо Мат Бетинели-Олпин и Тайлър Жилет от творческата група Radio Silence се превърнаха в две от най-горещите имена в хорър жанра. Този април двамата ни канят в дома на най-иконичните чудовища в историята на киното – Universal, предлагайки ни най-амбициозния си и смел проект до момента. Запознайте се с Абигейл!

Филмът разказва за група престъпници, които отвличат Абигейл – млада балерина, дъщеря на богата и влиятелна фигура от подземния свят. Всичко, което те трябва да направят, за да получат откуп от 50 милиона долара, е да наблюдават момичето цяла нощ в изолирано имение. Но когато похитителите започват да изчезват един по един, те осъзнават, че Абигейл съвсем не е нормално момиче и откриват, че децата могат да бъдат същински чудовища.

Отдаващ почит на един от най-популярните и устойчиви поджанрове на хоръра, Абигейл е смел и оригинален поглед към неостаряващите истории с вампири. Първият трейлър разкрива пропитата с много кръв и напрежение атмосфера на филма и ни запознава с основните герои в историята, изиграни от редица млади и отвъртени звездни таланти, сред които Мелиса Барера, Дан Стивънс, Катрин Нютън, Джакарло Еспозито, покойния Ангъс Клауд и прелестната Алиша Уиър като деликатната, но ужасяваща балерина вампир Абигейл.

Режисьори на Абигейл са Мат Бетинели-Олпин и Тайлър Жилет (Докато смъртта ни раздели, Писък, Писък 6), а сценарият е на Стивън Шийлдс (The Hole in the Ground, Zombie Bashers) и Гай Бюзик (Писък, Докато смъртта ни раздели). Продуценти са Уилям Шерак, Пол Найнстайн, Джеймс Вандербилт, Трип Винсън и Чад Вилела. В ролите са Мелиса Барера, Дан Стивънс, Алиша Уиър, Катрин Нютън, Уилям Катлет, Кевин Дюранд, Ангъс Клауд, Джакарло Еспозито и др.

Балерината вампир Абигейл ни кани на специално представление от 19 април само в кината.