Рали спира движението Смолян - Стойките и Пампорово – Смолян

Днес се ограничава движението по отсечките Смолян – Стойките и Пампорово – Смолян заради „Рали Спринт Пампорово 2023", съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ), предава БТА.

Движението ще бъде ограничено до 11,30 ч. Трафикът ще се пренасочи по обходен маршрут по направлението Смолян – Девин, като ще се преминава по път III-8641 Пампорово – (Смолян-Стойките) и път III-864 Пампорово – Стойките. През този часови интервал отпада забраната за движение на моторни превозни средства с товар над 3,5 т по път ІІІ-8641 Пампорово – Смолян.



