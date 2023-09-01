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Делян Добрев: Тате ще ми купи колело, ама друг път

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Делян Добрев: Тате ще ми купи колело, ама друг път

ФБ/Делян Добрев
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"Сглобки, механизми, старата песен на нов глас. Цените нагоре, лихвите нагоре, дълга нагоре, рекорден брой хора под прага на бедност. Тате ще ми купи колело, ама друг път", написа Делян Добрев от ГЕРБ в своя фейсбук профил.


#Делян Добрев - ГЕРБ

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